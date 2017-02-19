日職／西野勇士轉先發大禮 若拿10勝就可吃一頭石垣牛NOWnews今日新聞 (2017-02-19 12:12)
羅德隊投手西野勇士今年球季轉任先發，他也擔任石垣牛大使，只要球季勝場數10場以上達標，他就能免費吃一頭石垣牛，況且他也有專屬的海報。
石垣市也宣布29日為「吃肉日」，希望大家多愛食用石垣島所產的肉類，石垣牛是日本牛肉種類中，十分高級的食材，也深獲當地及觀光客喜愛。
西野勇士表示：「能夠被賦予重任很光榮，今年的石垣島春訓很溫暖，所以練習很順利，我也會以拿到勝10勝，獲得一頭石垣牛為目標努力。」
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