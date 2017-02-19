19日萬眾矚目的「灌籃大賽」壓軸登場，上屆Zach LaVine與Aaron Gordon（葛登）的對決讓球迷如癡如醉，球迷更直言「灌籃大賽回來了！」，球迷相當期待的Gordon本屆狀態不佳，首輪就遭到淘汰，最終由來自溜馬的Glenn Robinson III（羅賓森三世）獲得本屆的灌籃大賽冠軍。

本屆參賽名單有來自快艇的DeAndre Jordan、太陽前鋒Derrick Jones Jr.、溜馬Glenn Robinson III以及魔術Gordon，去年惜敗給LaVine的Gordon，今年球迷引頸期盼Gordon會拿出什麼花招來震撼全球籃球迷。

首輪第一次灌籃，最有噱頭的非Gordon莫屬，請出飛行器來拋球，搭配著「星際大戰」的音樂，結合科技的一灌，可惜狀態不佳，嘗試第四次才灌籃成功，分數僅拿到38分。

另一個看頭則是快艇「DJ」DeAndre Jordan飛越DJ台灌籃，以「只有DJ才能超越DJ」的涵義，帶給球迷結合娛樂的饗宴。然而Gordon似乎狀態不佳，首輪第二灌嘗試都無法成功，與Jordan雙雙遭到淘汰。

Jones Jr.與Robinson三世在決勝輪正面對決，只可惜本屆灌籃大賽參賽選手似乎狀態不佳，每一灌都嘗試幾次才能灌進，因此分數上都打了些折扣，溜馬Robinson三世最後就以一記飛越包含Paul George在內三人的雙手反手爆扣，奪下本屆灌籃大賽冠軍。

Robinson三世賽後受訪時表示：「就如同我的籃球生涯一樣，都是在不被看好的情況下，獲得這個冠軍我相當開心，好像美夢成真。」