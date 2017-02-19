新華社北京2月19日電 題：歷史性工程 歷史性一步——京津冀協同發展3周年實地探訪記

新華社記者

開欄的話：

茫茫九派流中國，縱橫當有凌雲筆。

2014年2月26日，習近平總書記全面深刻闡述了京津冀協同發展戰略的重大意義、推進思路和重點任務。三年來，從頂層設計到全面實施，在交通一體化、生態環保、產業發展等重點領域率先突破，京津冀協同發展這一歷史性工程積極推進，開局良好。

在習近平總書記重要講話三周年前夕，新華社記者深入走訪京津冀三地政府、園區、企業、村莊，對話各級官員、權威專家、企業家、群眾。從今天起開設「京津冀協同發展調研行」專欄，連續播發系列通訊、訪談、評論等，全方位反映這三年京津冀協同發展的進展成就和經驗啟示，展望這一重大國家戰略實施的壯麗圖景。

3年，1090多天，在歷史長河裡，只是一瞬間。

京津冀協同發展戰略實施3周年之際，新華社記者實地探訪3省市后感受到：推動京津冀協同發展這一歷史性工程，在這「一瞬間」已經實現良好開局，古老的京畿重地悄然發生著深刻變革……

瀕臨渤海，背靠太岳，攜攬「三北」——

在以習近平同志為核心的黨中央謀划部署和直接指揮下，京津冀三地猶如一支聯合艦隊，正揚帆破浪，向著協同發展的光明未來奮進……

從「五了歌」到「其勢已成，其時已至」

——藍圖繪就，立柱架梁，京津冀協同發展3年，取得了實實在在的成果，協同發展的新格局正在逐步形成

滄州，東臨渤海，北靠京津。2017年，恰逢建州1500年。走進古老的滄州，一幕幕場景令人難忘。

——299個機器人！北京現代滄州工廠車身焊接車間內，自動化程度極高的生產線將一輛輛汽車成功組裝……

——滄州西站旁，明珠商貿城內，來自北京的數百戶商戶「安營紮寨」，有些把家都搬了過來……

——渤海灣畔，滄州渤海新區生物醫藥產業園內，簽約的50多家北京葯企已有十多家開工建設，2家試生產……

「汽車下線了，藥品出廠了，商戶贏利了，大學招生了，北京大醫院的醫生掛牌了……」滄州市委書記楊慧用5個「了」字，形象地說出了這座古城的新變化。

融合促發展，協同現活力。滄州的變化，只是京津冀協同發展3年的一個縮影。

作為我國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強、吸納人口最多的地區之一和拉動我國經濟發展的重要引擎，京津冀三地面積達21.6萬平方公里，生活著1億多人。實現京津冀一體化，推動首都經濟圈乃至環渤海發展，長期以來，是人們的一個夢想。

然而毋庸諱言，京津冀地區發展面臨著諸多困難和問題，特別是北京聚集過多的非首都功能，「大城市病」問題突出；京津兩極過於「肥胖」，周邊中小城市過於「瘦弱」，區域發展差距懸殊……

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，做出了實施京津冀協同發展戰略的重大決策。

3年來，在黨中央領導下，在京津冀協同發展領導小組直接部署下，繪製藍圖，立柱架梁，一幅波瀾壯闊的協同發展「大棋局」在幽燕大地展開。

協同發展，交通先行。

2015年12月28日，津保鐵路開通。一年後——2017年1月列車運行圖調整，保定東站日乘車人數突破1萬人次大關。

「從保定往東北方向，到天津、秦皇島等地不用再繞行北京。」在鐵路系統工作20多年的高強站長說，「保定已經成了一個小小的交通樞紐，京津保則形成了黃金交通三角。」

津保鐵路，是京津冀協同發展交通先行的一例。

3年來，一體化交通網路加速構建——計劃新建24條城際鐵路的京津冀城際鐵路網規劃獲得批複，京津城際延長線、津保鐵路、張唐鐵路建成通車，京沈、京霸、石濟、呼張高鐵加快建設，京張、大張鐵路全線開工，京濱、京唐城際已核准……

公路方面，京台高速天津段、北京段和首都地區環線高速廊坊段、京秦高速天津段建成通車，京開高速拓寬工程、太行山高速等加快推進，一批高速公路「斷頭路」、國省幹道「瓶頸路段」正在打通或擴容。

航空方面，北京新機場主航站樓主體結構封頂，飛行區工程全面開工；河北機場集團公司納入首都機場集團公司管理，京津冀機場一體化運營管理機制初步形成……

產業協同，是最大的協同。

從北京（曹妃甸）現代產業發展試驗區、新樂的三元河北工業園到廊坊京冀電子商務協同發展示範區，河北省工信廳廳長龔曉峰的一張PPT地圖上，清晰可見分佈在全省10多個地市的10多個園區、基地、企業，或已奠基開工，或已投產……

亦庄—永清高新技術產業開發區、中關村海淀園秦皇島分園……伴隨一批協同創新平台加快建設，京津冀協同創新共同體正在形成。迄今，中關村企業已在津冀兩地設立分公司1903家、子公司1426家；2016年，北京輸出到津冀技術合同3103項，成交額154.7億元，同比增長38.7%……

首都經濟貿易大學京津冀大數據研究中心運用企業大數據所做的監測分析結果顯示：2014年以來，京津冀產業協同發展呈現企業實力明顯增強、相互投資增長迅猛、聯合創新大幅攀升、產業升級步伐加快等新動向。

「三地形成了各具特色的產業格局，產業分工格局已初步形成。」中心主任祝爾娟說。

生態環境協同，是協同發展的底線。

「三北」防護林完成造林面積2.81萬畝、京津風沙源治理工程建設任務19.7萬畝完成。北京、天津、保定、廊坊主城區實現散煤「清零」，京津冀區域PM2.5平均濃度2016年比2013年下降約33%；北京淘汰高排放老舊機動車38萬輛……京津冀及周邊地區大氣污染防治協作機制進一步發揮作用；京津冀及周邊地區水污染防治協作小組成立；環首都國家公園體制試點區實施方案編製完成……

北京50多家醫院與津冀150餘家醫療機構開展合作辦醫；京津冀三地102家醫療機構試點互認17項醫學影像檢查資料；組建京津冀地區4個高等教育聯盟……交通、產業、生態，三大領域「率先突破」的同時，公共服務領域的協同也在全面推進。

「2014年做出決策，2015年通過《京津冀協同發展規劃綱要》，短短3年，三地協同發展處在了立柱架梁的階段。」北京市推進京津冀協同發展領導小組辦公室常務副主任王海臣認為。

協同，出生產力——

在全國經濟下行壓力較大的情況下，京津冀地區保持了穩中向好的發展勢頭：

——北京加快「瘦身提質」，「高精尖」經濟結構加快構建，2016年實現地區生產總值2.49萬億元，增速6.7%，服務業佔地區生產總值比重達到80.3%；

——天津推動「強身聚核」，2016年地區生產總值達到1.79萬億元，增速9%，繼續位居全國前列；

——河北省積極承接北京非首都功能，加快產業結構調整，實現「健身增效」，2016年地區生產總值3.18萬億元，增速6.8%。

京津冀三省市發展整體性、聯動性、協同性進一步增強，協同發展正向廣度和深度拓展……

2016年，河北裝備製造業增加值首次超過鋼鐵業。

「組織研究『十三五』時，是想在2020年達到這個目標。」河北省省長張慶偉說，「因為協同發展，這個目標提前實現了。」

協同，出自信心——

保定高新區，雙子座大廈巍巍佇立，保定·中關村創新中心就設在這裏，現已入駐用友、碧水源等70多家企業，入駐率超過80%。

「現在還只是吸引效應，希望未來溢出效應越來越明顯。」負責運營的北京中關村信息穀資產管理有限責任公司總經理石七林說。

保定，地處首都南大門。過去3年，對這座歷史名城來說可謂意義非凡。「千帆共進，奮勇者當先。保定的大發展可謂其勢已成，其時已至！」保定市委書記聶瑞平說。

從「不願意沾窮親戚」到「有時候咱不找他，他也在找我」

——牽住有序疏解北京非首都功能這個「牛鼻子」，調整經濟結構和空間結構，一幅波瀾壯闊的「大棋局」正在展開

建水處理膜工廠，引進培訓等業務……近年來，作為央企下屬單位的華電水務加快了在天津武清的布局。

「引進人才給補貼，能上戶口，解決孩子上學問題，還給『夫妻房』過渡。」華電水務副總經理付岩峰說，「協同發展戰略實施后，我們增加了在武清的業務組合。」

武清是京津衛星城，從北京坐城際列車24分鐘即可抵達。

「『當先鋒、當猛將、唱重頭戲』，3年來累計引進首都項目5351個，引資到位額436億元。」武清區常務副區長孫劍楠說。

京津冀協同發展，有序疏解北京非首都功能是核心，是「牛鼻子」。

「這些年，北京發展發生了巨大變化，同時又面臨許多令人揪心的問題，包括人口眾多、交通擁堵、房價高漲、大氣污染等等。」2月5日，面對數十位記者，北京市市長蔡奇用「揪心」形容北京所面臨的「大城市病」，「要解決這些突出問題，必須納入京津冀和環渤海經濟區的戰略空間加以考量。」

突出重點，先易后難，3年來，這項系統工程有序推進。

「3個鋪子一年能掙個五六十萬，北京流水大，但利潤沒這多。我就在這幹了。」河北白溝大紅門國際服裝城一層入門不遠處，商戶施安凱快人快語，曾在北京經營七八年的他已經在這裏安心經營了一段時間。

過去近3年，北京堅持把有序疏解北京非首都功能作為落實首都城市戰略定位、解決「大城市病」、優化提升首都核心功能的先導和突破口，痛下決心做大的外科手術。

——首先是入口關。北京2014年在全國率先出台新增產業的禁止和限制目錄，到2016年年底，全市不予辦理登記業務累計達到1.64萬件。

「如果允許這1.64萬件登記，按一定比例測算，北京會增長好幾十萬人口！」王海臣說。

——其次是疏解關。2016年，北京關停退出一般製造業和污染企業335家，累計達1341家；

2016年，北京市屬高校和普通中專招生規模壓縮至9.8萬人，比2013年減少6.5%；北京郵電大學、中醫藥大學等高校迄今累計向五環以外的新校區疏解學生1.6萬人；

數據顯示：2016年，北京從嚴調控的製造業、農林牧漁業、批發和零售業新設市場主體數分別下降73.27%、27.44%、20.09%，金融、文化、科技服務類新設市場主體數分別增長22.82%、29.53%、24.1%。

「『三升三降』，表明北京產業結構調整取得明顯成效。」王海臣表示，首都發展思路正在從「集聚資源求增長」向「疏解功能謀發展」轉變。

——高精尖經濟結構加快構建。服務經濟特徵進一步凸顯，與國際大都市發展水平接近。2016年1至11月，文化創意產業實現收入11917.7億元，增長8.3%；規模以上現代製造業增加值增長11.9%，製造業加快向高端化發展……

——截至2016年末，北京市常住人口為2172.9萬人，同比增加2.4萬人，增量同比減少16.5萬人。常住人口增量、增速繼續保持「雙下降」態勢，城六區常住人口實現由增到減的「拐點」；

——規劃建設北京城市副中心，是疏解非首都功能的標誌性工程。迄今通州城市副中心行政辦公區一期工程全面施工，部分建築實現結構封頂。北京市四大市級機關和相關市屬行政部門有望2017年年底率先啟動搬遷……

伴隨北京非首都功能的疏解，近兩年北京對津冀兩地投資呈現「井噴」態勢：2015年北京企業在津冀投資額為1642億元，是2014年的3.5倍；2016年，第一個數字已超2000億元，其中投向天津899億元，投向河北1140億元……

「要知道，北京2016年對天津、河北的投資額度同比分別增長26%和100%！」王海臣說，「北京的收入是不是受損了？沒有！北京的科技創新、文化創意產業也在發展，在拉動經濟。」

目標同向，措施一體，作用互補，利益相連——京津冀協同發展，既為提高北京發展水平注入了新的活力，也預示著京津冀協同發展的美好前景，「一核、雙城、三軸、四區、多節點」為骨架的空間布局正在形成……

滄州市發改委專門有一個簽約的地方，一周至少兩次簽約。2016年，大大小小簽了300多個項目。

「過去北京、天津也有不願意沾窮親戚的心理。」回憶起3年的協同發展歷程，滄州市發改委分管協同發展工作的副調研員蘭丕祿感慨萬千，「現在不一樣了，有時候咱不找他，他也在找我……」