新華社庫克群島拉羅湯加島２月１８日電 通訊：「遙遠的近鄰」——南太平洋小島的中國機會

新華社記者宿亮

科林·拉特爾的家掩映在南太平洋小島拉羅湯加島南部山林里，由一條破舊小路連接環島公路。每次來這座庫克群島主島，記者都要到黑珍珠設計師拉特爾的工作室小坐。與拉特爾攀談時，記者看到他書架最上層的紙盒上貼著醒目的「中國外運」字樣。

網購跨洋 芝麻開門

拉特爾從書架上取下紙盒，向記者細說由來。原來，拉特爾為了購買給黑珍珠鑽孔的工具，使用阿里巴巴Ｂ２Ｂ在線服務，從一家中國製造工廠下單購買了相關配件。拉特爾從書架上找到來自這家專門生產珠寶製作工具的深圳工廠的產品目錄，目錄上各種規格拋光、打磨工具應有盡有。

拉特爾帶著記者來到車庫參觀一台用來切割木材的車床。車床同樣網購自「阿里巴巴」，由於含有磁鐵配件，需要特殊包裝，運費幾乎佔到車床價格的一半，但這也比在紐西蘭購買並帶回拉羅湯加島便宜不少。

庫克群島在國際地圖上只是幾個小點，距離中國萬里之遙。不過，網購服務卻讓拉特爾覺得中國一點也不遙遠，他說：「我能買到任何東西。是的，中國幾乎在生產所有東西。」

臨別，庫克群島現任議長、拉特爾的太太妮基剛剛下班回家。記者開玩笑說，如果學會用中文發郵件，也許中國企業會給他更大折扣。妮基覺得記者建議不錯，「沒準我真的會去學中文」。妮基學中文的願望並不難實現，南太平洋大學庫克群島校區孔子課堂就位於拉羅湯加島。

改善民生 鍛煉隊伍

在拉羅湯加島，並不難找到中國痕迹。

當地時間１６日下午，庫克群島政要身著島國特色的花襯衣出現在路邊。庫克群島總理亨利·普納、中國商務部國際貿易談判副代表張向晨一同擰動閥門，十米高的水柱從出水口噴涌而出，一群孩子衝進清冽的水柱嬉戲玩耍。

這是中國、庫克群島和紐西蘭三方合作供水項目中方援建工程竣工交接儀式的現場。

普納告訴新華社記者，這是庫克群島最大的基礎設施建設項目。三方合作供水項目將改善拉羅湯加島老舊的供水管網，不僅為居民提供更加清潔的飲用水，也將提高拉羅湯加島接待遊客的能力，推動經濟發展。為此，普納在儀式致辭中說：「真誠感謝中國政府。」

不僅是這條環島供水管道，在拉羅湯加島阿瓦魯阿港，供水管道承建方中國土木工程集團有限公司十幾年裡先後承建庫克群島高等法院大樓、警察局辦公樓、體育館等工程項目，積累了良好口碑。

工程人員告訴記者，長時間在庫克群島工作，不僅為當地建設了大量工程，也因此更加熟悉國際標準，為企業積累了「走出去」、在南太平洋地區發展的經驗。

遠赴重洋 耕耘藍海

還是在阿瓦魯阿港，２０１５年庫克群島憲法日５０周年慶典時，華南漁業遠洋捕撈船７８２號恰好在拉羅湯加島補給。在當地歡慶節日之際，７８２號捕撈船安靜地停靠在港口。來自廣東湛江的廚師正忙著配午餐，船員們在庫克群島經濟專屬區漂泊３個月之後，終於可以享受短暫的休整。

甲板下，冷凍著捕獲的金槍魚；甲板後部，大型拖釣設備是捕撈船「耕耘」藍海的工具。離鄉萬里，船長用一壺功夫茶和電腦硬碟里的國產電視劇撫慰思鄉之情。

拉羅湯加島是茫茫南太平洋的一個小島。在海上搏擊風浪，捕撈船依靠的是中國人吃苦耐勞的精神；在小小珍珠上做文章，拉特爾依靠的是從中國網購的工具；在珊瑚礁畔鋪設供水管線，中國工人們依靠的是過硬技術和嚴格標準。這裏正是中國「遙遠的近鄰」。