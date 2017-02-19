寮國烏多姆賽省代表團考察武陵源

代表團為張家界題詞：世界遺產地，絕版武陵源。(一排右4為代表團團長配沙孔？龍阿派，一排右3為張家界市人民政府副市長歐陽斌)

代表團團長配沙孔？龍阿派在景區與遊客互動

代表團團長配沙孔？龍阿派夫婦與魅力湘西演員合影

紅網張家界分站2月19日訊(通訊員 鄧道理)「世界遺產地，絕版武陵源。」2月18日，寮國烏多姆賽省高級代表團考察張家界核心景區武陵源時，代表團團長、寮國人民革命黨中央委員、烏多姆賽省委書記、省長配沙孔？龍阿派欣然揮毫題詞，抒發自己對張家界這方神奇美景的熱愛。張家界市人民政府副市長歐陽斌，市旅外委主任蘭智平，市旅外委副主任曾韋棟，武陵源區政府副區長秦進廷等市區領導及部門負責人陪同考察。

在武陵源期間，寮國烏多姆賽省高級代表團配沙孔？龍阿派一行先後參觀了袁家界、天子山等精華自然景點，欣賞了張家界魅力湘西民族文化大戲。每到一處，代表團成員都顯得格外激動和興奮，不停地用手機、相機將眼前巧奪天工的「張家界地貌」風光和多彩絢麗的民俗風情收入鏡頭，稱讚張家界不愧為世界遺產地，值得世人神往。配沙孔？龍阿派表示，百聞不如一見，通過實地踏訪，武陵源絕版自然風光令人震撼，張家界獨特民俗風情讓人陶醉，而且這裏的人民十分熱情淳樸，景區管理經驗也值得借鑒，他衷心希望能和張家界在旅遊、經貿、文化等方面進一步加強合作，一同推動兩地經濟繁榮發展。

當天，寮國烏多姆賽省高級代表團還考察了世界工程奇觀——張家界大峽谷玻璃橋。寮國烏多姆賽省高級代表團於2月17日下午抵達張家界市訪問，受到了市委市政府的熱情接待，並與張家界市簽訂了經貿旅遊合作關係備忘錄，為雙方深度合作創造了良好氛圍。