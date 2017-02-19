外媒：東京奧運會獎牌將由回收手機製成 節約費用北京新浪網 (2017-02-19 11:17)
中新網2月19日電 據俄羅斯衛星網報導， 2020年東京奧運會上的金銀銅牌，將會由舊手機製成。
據報導，在日本設置了收集箱，人們可以將自己的各種陳舊部件放進裏面，然後它們會被轉交用於生產獎牌。
據悉，活動的第一天就有100多人拿出了自己不用的手機。
報導稱，此舉的目的是節省2020年東京夏季奧運會的費用，對此項賽事的組織已經花費了250億美元。
日本當局希望能收集大約8噸金屬，以此為即將到來的奧運會製作獎牌。
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