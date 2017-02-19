現代快報訊（通訊員 胡杏 記者 臧曉松）銀行卡明明在自己身上，為何錢卻越來越少？近日，揚州市江都區法院召開新聞發佈會，通報了一宗涉案金額近百萬元的銀行卡盜刷案件。

去年1月17號，家住江都宜陵的一位村民報警稱，自己銀行卡里的近萬元存款不翼而飛了。警方介入后調查懷疑，被害人的銀行卡可能被盜刷。民警隨即通過刷卡記錄找到了位於山東的一家店鋪。據工作人員回憶，當天確實有一名消費者有異樣，由於店員對他產生懷疑，他還留下了身份證。

警方順藤摸瓜將涉案的17名嫌犯捉拿歸案，也由此揭開了一個利用木馬病毒竊取個人銀行信息繼而實施盜刷的犯罪團伙真面目。

調查顯示，團伙的核心成員廣西人何某為了瞄準作案目標，從15年11月到16年7月非法網購了10多萬條個人信息，包括：姓名、身份證號、手機號碼和車牌號這四個要素。

隨後，何某再和同夥將木馬程序偽裝成常規簡訊發送給不特定的受害人，從而截獲受害人的銀行卡信息。接著，團伙中有專門的人員採取盜刷方式購物再銷贓，以此來謀取暴利。

截至案發，警方查證的17名嫌疑人共盜刷181次，涉案金額近百萬元。目前，嫌疑人分別因涉嫌侵犯公民個人信息、破壞計算機系統和盜竊罪被提起公訴，案件將擇日宣判。

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