美出動2架F15戰機攔截靠近特朗普官邸不明飛機北京新浪網 (2017-02-19 11:19)
【環球網報導記者楊陽】據俄羅斯衛星新聞網報導，福克斯新聞頻道消息，一架未對飛行詢求作出應答的飛機星期五飛過美國總統特朗普在佛羅里達州馬阿拉歌(Mar-A-Lago)的官邸附近。兩架F-15殲擊機出動攔截這架飛機。
北美空防司令部聲明中表示，空軍飛機以超音速飛過，很多當地居民對巨大的轟鳴聲表示驚奇，據悉，殲擊機成功地與這架飛機建立了聯繫。
此前有消息表示，自2月初有飛機在佛羅里達州突然接近美國總統特朗普的波音747飛機事件發生后，美國政府即開始調查，當時特朗普正從華盛頓前往其在馬阿拉歌(Mar-A-Lago)的官邸度周末。
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