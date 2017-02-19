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【環球時報-環球網報導 記者白雲怡】據接近樂天的消息人士向《環球時報》記者透露，韓國樂天集團計劃於2月底召開董事會，簽署就部署「薩德」反導系統與韓國政府「換地」的協議，將其在星州郡的一塊高爾夫球場和韓國軍方在首爾附近的京畿道南楊州市的一塊國有土地進行交換，作為「薩德」營地。此前，雙方已完成地皮估價。

據上述信源對《環球時報》記者表示，樂天與政府的換地協議一旦簽署落實，韓國推進「薩德」部署的步伐勢必進一步加快，「薩德」或許會提前落地，朝鮮半島的地緣政治局面將會大幅改變，而中國的戰略安全利益將受到極大損害。

與此同時，中國外交部長王毅2月18日在出席慕尼黑安全會議期間會見了韓國外長尹炳世。王毅在會見中再次重申中方反對在韓國部署「薩德」系統的立場，強調一國的安全不應建立在損害別國安全的基礎之上。中方理解韓方維護自身安全的需要，同時韓方也應尊重中方的正當立場。

在「薩德」入韓中扮演重要角色的樂天集團是一家以韓國和日本為中心的多元化跨國集團公司，從規模上看是韓國第五大財閥。《環球時報》記者在其官方網站查閱得知，樂天自1994年進入中國市場以來，其業務範圍已覆蓋在食品、零售、旅遊、石化、建設、製造、金融、服務等眾多領域，2012年4月，該集團還在上海成立了樂天(中國)企業管理有限公司。截至2015年12月，樂天集團各部門已在中國24個省直轄市開展業務。據了解，目前樂天在中國有超過100家超市，5家百貨商店，目前正在建設工廠和樂天世界大型購物中心，而該集團在首爾的樂天免稅店更是主要面向中國遊客，其銷售額的70%來自中國遊客。由於「薩德」部署計劃遭到中國政府的強烈反對，此前曾有樂天集團的工作人員對媒體表示，擔心其涉華業務會因「薩德」用地一事遭受影響，甚至可能會引發中國民眾的罷買抵制行動。

遼寧省社科院朝鮮研究中心主任呂超向《環球時報》記者介紹稱，在樂天集團的全球業務中，在華事業佔有極其重要的地位，樂天也一直有繼續推動擴大其在華業務的計劃。以東北為例，目前樂天在瀋陽有很多大型投資項目，涵蓋房地產、超市、娛樂、電影院等各個領域，其在華投資最大的項目就是瀋陽樂天世界，是一棟六十多層高的大樓。可以說，樂天是在中國東北地區影響力最大的韓資企業。尤其是它在經營理念上比較貼近東北的社會情況，因此頗能得到當地消費者的歡迎。而出於中韓友好與合作夥伴的關係，中國政府近年來也給樂天在東北的發展提供了許多便利條件。此外，除了北京、上海等一線城市，樂天在四川、山東等地也有布局，因為他們認為這些地區科技條件較好，也有擴大業務的潛力。

「現在看來，樂天擴大在華業務的願望恐怕要落空。」呂超表示，樂天是在韓國非常有影響力的大財團之一，在「薩德」問題上，它完全有選擇權不為韓國政府提供便利，因為目前交換的星州郡高爾夫球場的所有權是樂天的，它對自己的土地自然可以決定其用途，但現在它卻選擇在這個問題上站到了和中國對立的一邊。

「樂天一邊從中國消費者那裡獲取利益，一邊卻積極損害著中國的安全利益，這自然會給中國民眾以不友好甚至敵對的感覺，也理所應當會引發一部分消費者對它的惡感，影響其面向中國的經濟活動」，呂超說，前一段時間，由於樂天在「薩德」問題上的立場，東北已經有不少民眾對其表現出不滿情緒，「這也是理所應當的，中國人有權利選擇自己喜歡的，也有權選擇拒絕自己討厭的。」

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