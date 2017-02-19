日或提前修改防衛計劃大綱為「擴軍備戰」鋪路北京新浪網 (2017-02-19 11:19)
【環球網報導 記者 余鵬飛】據日本共同社2月18日報導，日本政府相關人士18日透露，政府已著手研究提前修改2013年底在內閣會議上通過的、作為為期十年左右的防衛力建設方針的《防衛計劃大綱》。為了實現與美國總統特朗普在日美首腦會談中確認的強化日美同盟，日方認為有必要進一步增強防衛力。日本將重視應對朝鮮核與導彈研發、以及中國在東海和南海的海洋活動。
現行《中期防衛力整備計劃》(中期防)規定了2014年度至2018年度五年間的裝備引進及費用詳情，2018年下半年預計將製作下一期「中期防」。因此，可能會與之聯動制定新大綱。
自民黨的國防小組和安全保障調查會本月3日啟動了討論防衛力建設的聯席學習會，最早於6月匯總著眼於新大綱與下一期「中期防」的建議。政府或將在黨內意見的基礎上，啟動包括國家安全保障會議(NSC)和專家在內的全面討論。
日本首相安倍晉三將朝鮮核與導彈研發視為「新階段的威脅」，美國政府也準備加強施壓。為提高對彈道導彈的防禦能力，為自衛隊引進美軍最尖端導彈攔截系統「末段高空區域防禦系統」(THAAD，簡稱薩德)和陸基宙斯盾系統(Aegis Ashore)等將成為具體課題。
安倍與特朗普在本月舉行的日美首腦會談中對「牢固的同盟」的重要性和加強雙方防衛力進行了確認。日本政府將在深化基於安全保障相關法的日美合作的同時，討論包括擴大購買美國產防衛裝備在內的應對。新大綱和下一期「中期防」是否會寫明今後日本的防衛費增長額似乎也將成為焦點。
現行大綱新提出了機動性運用陸海空各自衛隊的「綜合性機動防衛力」的基本概念;考慮到在包括釣魚島及日本南西諸島的活動，新設了負責奪回離島作戰的「水陸機動團」;還加入了著眼於將美軍新型運輸機「魚鷹」引進自衛隊的組建新部隊的內容。現行「中期防」計劃引進17架「魚鷹」新型運輸機、52輛水陸兩棲車和3架無人偵察機。
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