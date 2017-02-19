新華社悉尼２月１９日電 綜述：澳大利亞多措並舉確保「舌尖上的安全」

新華社記者宋聃

澳大利亞上世紀９０年代才正式組建食品監管機構，頒布《食品法案》《食品安全條例》等相關法規，但在不到３０年的時間里，澳大利亞食品就以安全衛生高品質著稱於世。正是依靠完備的法規，各級政府部門協同動態管控，對違法行為重罰，以及持續不斷對從業者和消費者進行普法教育，這一食品安全的口碑才得以維繫。

在澳大利亞，食品衛生安全是一道不可觸碰的「高壓線」，在這條基準線之上，各種食品安全法規構築起「隔離帶」和「防火牆」，將任何可能會對健康構成威脅的隱患同消費者隔絕開。

何謂「高壓線」？在澳大利亞餐飲圈內一打聽，得到幾乎眾口一詞的答案：「罰到底兒掉」。２０１２年１０月，全球連鎖快餐巨頭麥當勞在澳大利亞的一家分店因違反食品存儲、清潔等８項《食品法》規定，被證實「未能有效防範和杜絕蟲害，未能維持清潔標準，未能妥善存儲食物避免污染」等，最終被開出１８萬澳元的罰單，加上法庭和相關部門訴訟審理費用近２萬澳元，總額近２０萬澳元（約合１０５．６萬元人民幣）。

澳大利亞柯廷大學衛生政策教授多布說，違規行為得到如此重視是件好事，「這種重罰釋放出了強有力的信息，那就是違規者將因置消費者於危險中而付出高昂的代價。食品安全是公共衛生的核心，所有餐飲經營者必須明確，他們的首要工作是保證消費者的安全」。

澳大利亞監管部門對本國廠商也一視同仁。２０１５年，全澳最大的三家連鎖超市伍爾沃思、科爾斯和ＩＧＡ因出售過期和變質食品被新南威爾士州政府罰款，同時被責令加強內部安全衛生管理和員工培訓。

對違規經營者的懲戒除了罰款還有公開點名。例如，新南威爾士州和西澳大利亞州都有各自的「恥辱榜」，西澳大利亞州衛生部門會從確認違規違法之日起，把無良商家掛在其官方網站「曬」２４個月，除非商家證明在食品安全管控上有「顯著改進」。

布里斯班市政府從２０１０年起展開食品安全檢查專項行動，設計了一套食品衛生評分系統，給各個商家打分。５年內共展開３萬多次突擊檢查，發出１７８２份罰單，吊銷了６０個營業執照。

布里斯班市長夸克說：「我們對存在隱患的廠商『零容忍』，一旦發現問題立即暫停其營業，直至消除主要問題和隱患。」

澳大利亞對食品衛生的監管是覆蓋整個行業全鏈條的，從初級農產品、食品生產加工以及銷售全過程都嚴格執行相關標準。在運輸、貯存、銷售每個環節都實行標準化管理，全方位保障「從田間到嘴邊」的安全。

換言之，澳大利亞的食品安全監管不僅僅盯著食物本身，所有同食品已經、即將、可能發生接觸，所有潛在影響食品品質的外部環境、人員、器皿、空氣、溫度都有相關規定並受到管控。

澳大利亞首都地區政府健康指導委員會製作的《食品安全指南》手冊中，還能看到更多「無微不至」的規定和指導建議：食品加工、貯存場所不能有損壞，不僅僅是冰箱、操作台，還要求牆壁、地板和天花板不得有破損，出現洞和裂縫需要立刻修補；不要使用有裂縫、掉瓷或破損的飲食器具，所有破損的飲食器具都必須扔掉；食品只能重新加熱一次，並且不得使用雙層蒸鍋加熱食品；在任何情況下，絕對禁止對任何食品吹氣，禁止用嘴吹開包裝袋把食品裝進去等等。

令人放心的食品安全不僅局限於食品質量，還在於消費者和商家在出現因食品質量問題引起的糾紛時，有法可依有規可循，只需按照既定流程便可解決問題。

如果消費者懷疑自己遇到食品質量問題，或發現餐飲場所的違規行為，只需將可疑食品和包裝冷藏保存，對不合規行為或狀況拍照留證，儘快通過當地政府網站等渠道進行諮詢和投訴，有關部門會第一時間介入並展開調查。