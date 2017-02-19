新華社德國波恩２月１８日電 （國際觀察）萊茵河畔傳遞合作與多邊信息

新華社記者嚴鋒 張遠 袁帥

德國古城波恩位於萊茵河畔，依山傍水，清新寧靜。２月１６日至１７日，二十國集團外長會議在此舉行，打破這座小城的平靜，一時成為國際社會關注的焦點。

分析人士認為，二十國集團外長會議雖說只是今年７月二十國集團漢堡峰會前夕的系列會議之一，但在當前特定形勢下，這一多邊舞台成為洞察國際風向的一個重要窗口。

多邊舞台成為「風向標」

「特朗普時代的國際合作如何？」德國《每日鏡報》１６日拋出這樣的質疑，或許很能說明此次波恩外長會召開的背景。

美國總統特朗普的政府啟動不久，一連串動作攪動國際關係，其政策不確定性引發廣泛不安。作為美國外交政策的直接掌門人，國務卿蒂勒森在波恩的「外交首秀」備受關注。因此，這次二十國集團外長會具有測試美國外交政策的「風向標」意義。

「眾目睽睽」之下，蒂勒森的「首秀」可謂「謹慎」：一方面利用會議間隙與多國外長會晤，一方面在公開場合少言寡語。

德國《法蘭克福彙報》認為，蒂勒森此行釋放的美國外交政策信息十分有限，並沒有消除人們對美國外交政策不確定性的疑慮。

但也有分析人士認為，對於一些歐洲國家而言，蒂勒森此次「低調外交」有一定安撫作用，起碼沒有加劇不安和焦慮。

中國「穿梭」外交成亮點

中國外交部長王毅出席了此次會議。在波恩期間，王毅圍繞落實２０３０年可持續發展議程、對非洲夥伴關係、在複雜世界中維持和平等議題，闡述中方原則和主張。

王毅與蒂勒森１７日上午在波恩的會晤是雙方首次面對面接觸，尤其引人關注。雙方會談近一小時，向外界釋放了關於中美關係的重要信息。

王毅在會談中表示，習近平主席前不久同特朗普總統進行的通話十分重要。美方明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首一致認為中美完全能夠成為很好的合作夥伴，應在新的起點上推動兩國關係取得更大發展。這一重要共識維護了兩國關係的政治基礎，給新時期中美關係的發展指明了方向，也為雙方在雙邊、地區和全球範圍內開展全方位戰略合作創造了必要條件。

蒂勒森表示，美方重申奉行一個中國政策，這不僅對兩國關係非常重要，也對地區穩定發展有利。他認為定義美中關係的只能是友好，並表示美方期待與中方一起努力推動兩國關係實現更大發展。

會議間隙，王毅還先後與德國副總理兼外長加布里爾、英國外交大臣約翰遜、俄羅斯外長拉夫羅夫以及印尼外長蕾特諾等舉行了雙邊會晤。

東道國呼籲多邊主義

作為今年二十國集團主席國，德國為這次外長會議確定了落實２０３０年可持續發展議程、維護和平、加強與非洲夥伴關係三大議題，決定繼續落實杭州峰會取得的積極成果。而要落實這些議題，迫切需要各國加強政策協調、深化合作，共同應對挑戰。

加布里爾在會前發表聲明強調，在當今時代，任何一個國家都無法獨自應對重大的國際問題。他呼籲各國共同協商應對重大國際挑戰。

在１７日外長會結束后舉行的記者會上，加布里爾再次對近來國際上出現的「孤立主義」傾向發出警告，強調世界各國應該相互合作而不是相互孤立，因為只有通過合作才能應對包括恐怖主義、氣候變化、水資源匱乏等在內的全球性問題。

此間輿論認為，德國對特朗普政府的「孤立主義」傾向尤為擔憂。此次德國藉助外長會對「孤立主義」反覆示警、呼籲多邊合作，顯然是試圖對特朗普政府進行規勸和牽制。

二十國集團外長會議在波恩閉幕的當天，為期三天的慕尼黑安全會議拉開帷幕。不少在波恩參會的代表轉場慕尼黑，繼續就國際安全議題展開交流和討論。分析人士認為，萊茵河畔近日釋放的合作與多邊主義信息，對國際發展的大方向有一定的示範意義。