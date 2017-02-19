男子借老闆手機打電話 趁機給自己轉賬4000元北京新浪網 (2017-02-19 11:27)
原標題：借老闆手機打電話 笨賊用微信給自己轉賬4000元
四川新聞網自貢2月19日訊（彭華榮 記者 徐昭磊）利用平日接觸的機會，掌握別人的微信密碼，就能神不知鬼不覺地將錢轉出？日前，自貢榮縣警方就抓住了這樣一個笨賊，竟佯裝借老闆手機打電話，利用微信給自己轉賬4000元揮霍。
不久前，榮縣人葉某通過網路招聘了員工周某。在平日與葉某接觸中，周某通過偷看葉某手機微信發送紅包得知其支付密碼。一天上午，葉某和周某一起開車外出辦事，途中周某向葉某謊稱藉手機打電話，拿到手機后，周某趁葉某不察，利用微信轉賬功能從葉某手機微信轉賬4000元錢到自己的賬號內，隨後逃離現場。葉某報警后，警方循著微信的轉賬記錄很快將犯罪嫌疑人周某抓獲。經訊問，犯罪嫌疑人周某對用葉某手機向自己微信賬戶轉賬4000元的違法犯罪行為供認不諱。目前，該案件正在進一步偵辦中。
近年來，微信轉帳、QQ錢包、支付寶等電子支付方式的使用越來越廣泛。榮縣警方提醒大家，在享受微信轉賬等電子支付方式便利的同時，務必要提高安全意識，以免給犯罪分子可乘之機。
來源：四川新聞網
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