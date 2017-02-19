中新網福州2月19日電 (記者 龍敏)新年伊始，福州再度放飛一個「向海而興」的夢想。

近日，國家健康醫療大數據中心項目、中國東南大數據產業園研發樓二期項目、中國VR中心暨技術教育培訓中心項目等5個項目同時動工，標誌著福州濱海新城正式拉開建設大幕。

面向大海，再續夢想。福建省委副書記、福州市委書記倪岳峰表示，建設濱海新城，推動福州從知道海的城市向真正的濱海城市跨越。

擁有2200多年歷史的福州城，伴海而生，因海而興，拓海而榮，是一座參與締造「海上絲綢之路」光榮與夢想的輝煌港口城市。

然而，福州中心區域的地形是典型的河口盆地，四周被群山峻岭環抱，東有鼓山、西有旗山、南有五虎山、北有北峰，閩江穿城而過，形成「枕山、面海、襟江」的格局，經濟發展受有限陸地資源的制約。

事實上，隨著陸地資源的日益減少和人口的不斷增長，發展的眼光必然轉向海洋，向海洋開發的深度和廣度進軍。

統計數據顯示，福州擁有遼闊的海域、綿長的海岸線和豐富的海洋資源，海域總面積10573平方公里，約佔國土面積46%；海岸線總長1310公里，佔全省四分之一。

新加坡規劃之父劉太格博士上世紀80年代中后就來到福州，參與了當時的福州城市規劃。時隔20多年再次參與福州空間發展戰略規劃，他認為，福州臨海，把長樂最濱海的地塊適度開發、建設濱海新城，非常合理。

盤點近4年來，國務院先後批准「21世紀海上絲綢之路」核心區、自由貿易試驗區等發展規劃或試點方案，一攬子先行先試政策疊加，已使福州成為中國優惠政策最多的城市之一。

但無論是建設「21世紀海上絲綢之路」核心區、自由貿易試驗區、國家級生態文明試驗區、國家自主創新示範區，還是建設國家級新區，海洋優勢都至關重要。

據統計，截至「十二五」期末，福州海洋經濟總產值達2928億元(人民幣，下同)，增加值達1173億元，佔全市GDP的20.88%。

2016年11月，福州市官方印發《對接國家戰略建設海上福州工作方案》，勾勒出「一軸串聯、四灣聯動、全域共建」的大發展格局；並梳理出了195個海洋經濟重點項目清單，僅2016年、2017年兩年必須實施的就有152個，通過一個個項目推動，把福州港打造成為東南沿海國際航運樞紐大港。

伴隨著著濱海新城的動工開建，在區位優勢、環境優勢、政策優勢的加持下，福州「向海」更將邁入快車道。

劉太格說，濱海新城有海岸，未來的功能定位是商貿、休閑、研發；同時有港口，也就有物流、產業，實現產城、港城聯動。

建設濱海新城，福州市官方注重挖掘創新源泉，布局新興產業，推動新能源、物聯網、大數據、雲計算、VR等一批新興產業崛起。

福州高新區管委會常務副主任黃忠勇介紹，2017年，福州濱海新城將實施69個重大項目，總投資超1500億元。其中，規劃類3項、征遷類4個項、城市路網類7項、港口碼頭類2個項、鐵路(軌道)類2項、機場類1項、市政設施類6項、公共配套類12項、產業類將動工或掛牌入駐32個項目。

具體而言，打造海洋經濟是重中之重。松下港區將實施提升改造，把松下港區功能由生產碼頭調整為生產生活碼頭，並新規劃建設3個游輪泊位和240個機動艇及帆船碼頭；三營澳漁港將與百戶澳漁港整合，並進行改造提升。

簽約入駐的武漢灣流科技股份有限公司董事長周暉認為，建設濱海新城，福州「向海」提速，將推動海洋經濟進一步集聚，加快打造成為國際化、世界級的高端產業基地。

大海，總是充滿著憧憬和希望。依託濱海新城加速實施藍色戰略，福州正以一種前所未有的開放姿態，劈波斬浪，駛向更深更廣闊的蔚藍世界。(完)