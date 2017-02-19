原標題：深圳瑪莎拉蒂撞臉又撞號 原來有輛是套牌車疑為走私車輛

套牌車無車架號資料，疑為走私車輛

金羊網訊 記者宋王群報導：15日，有女車主報警稱，自己的瑪莎拉蒂轎車被套牌。18日，深圳交警公佈最新調查結果稱，套牌的瑪莎拉蒂轎車車架號有鑿改痕迹，車管處專業民警電腦測試該車顯示出另一車架號，經車管所核查，無該車架號資料，疑為走私車輛。

深圳交警稱，經查，由劉某如駕駛的粵B662AJ的瑪莎拉蒂小車經車管部門核查為真車，該車於2012年9月26日登記註冊，車輛所有人為駕駛人本人。另一輛由譚某彬駕駛的粵B662AJ的瑪莎拉蒂小車經車管處核查為套牌車和假車牌，駕駛人譚某彬提供的車輛登記證書、行駛證經核實也是偽造的，車架號有鑿改痕迹，經車管處專業民警電腦測試該車顯示出另一車架號，經車管所核查，無該車架號資料，疑為走私車輛。

據譚某彬稱，其駕駛的這輛車（包括車輛資料）是其朋友趙某龍於2016年12月30日交給她代為保養使用的，其一直不知道該車手續資料真偽情況，譚某彬提供了趙某龍的手機號碼，交警部門正對此作進一步調查。

來源：金羊網