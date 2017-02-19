實拍公廁突然倒塌 如廁男孩被壓解救后一臉懵北京新浪網 (2017-02-19 10:57)
2月17日13時許，湖北黃石市黃石港區鐘樓夜市一公共廁所突然垮塌。有一男孩正在裏面上廁所，公廁垮塌時男孩腿部被磚石壓住。接警后，消防路消防中隊立即趕赴現場救援。
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