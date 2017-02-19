【環球時報-環球網報導 記者？李萌】據韓聯社報導，韓國外長尹炳世當地時間18日在德國慕尼黑與中國外交部長王毅舉行會晤，雙方就「薩德」入韓等事宜深入交換了意見。尹炳世在會談結束後接受媒體採訪時表示，中國最近一段時間採取了一系列「反制」部署「薩德」系統的措施，涉及到經濟、人員交流及文化藝術等很多領域，韓國呼籲中方取消這些措施。

尹炳世稱，韓方在會上強調，取消「反制『薩德』」舉措符合中方追求的「反保護主義」基調。尹炳世說，這是兩人的第14次會面，雖然雙方存在一定分歧，但仍應努力凝聚智慧和力量。雙方還商定今後將繼續通過舉行高級別會談加強溝通。

據報導，王毅在與尹炳世會見時，再次重申了中方反對在韓國部署「薩德」系統的立場，強調一國的安全不應建立在損害別國安全的基礎之上。中方理解韓方維護自身安全的需要，同時韓方也應尊重中方的正當立場。

會上，雙方就朝鮮試彈交換了意見，並就徹底履行安理會相關決議等達成共識。雙方還就中國政府宣布2017年度暫停進口朝鮮原產煤炭一事進行了探討。