中新網2月19日電 據外媒報導，在法國西南部的蒙德馬桑空軍基地，有訓鷹軍人在本月10日訓練老鷹，希望利用它兇猛的捕獵能力「對付」非法飛行的無人機。

老鷹被視為法國蒙德馬桑空軍基地打擊無人機軍事訓練中的一部分。

在訓練中，老鷹用爪子有力地「抓獲」無人機。

另據此前霸道，荷蘭開創全球之先例，成立了一個「飛鷹警察大隊」——出動老鷹，抓非法的無人機。

警方發言人說，這個低科技的方法，用來對付高科技的問題，效率頗佳。對於動物保護團體的質疑，警方說，這應該不至於構成虐待動物。