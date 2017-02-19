新華社洛杉磯２月１８日電 新聞分析：美國會不會繼續向俄羅斯購買飛船船票

新華社記者郭爽

通過俄羅斯聯盟系列飛船運送美國宇航員往返國際空間站的美俄合同終止日期逼近，被寄予厚望的美國商業載人航天項目卻可能再次推遲。是否繼續向俄羅斯購買聯盟系列飛船的船票，美國政府面臨兩難選擇。

自２０１１年美國太空梭退役后，美國運送宇航員往返空間站全部「仰仗」聯盟系列飛船。為改變依賴俄羅斯的尷尬局面，美國太空總署大力推動商業載人航天。然而，已與美國太空總署簽訂合同的兩家美國公司一再延誤工期，很可能無法在２０１７年達到美國太空總署提出的技術認證要求。美國國會下屬的政府問責局１６日發表報告稱，美國商業載人飛船首飛時間或將推遲到２０１９年，而屆時美國與俄羅斯簽署的通過俄聯盟系列飛船向國際空間站運送宇航員的合同將會到期。

如果繼續購買聯盟飛船座位，美國需要花多少錢，付出什麼代價？如果不買，美國將面臨什麼風險？需要承擔什麼損失？

下下之策

上述問題的前提是美國持續向國際空間站運送宇航員。綜合各方因素來看，這個原則基本不會動搖。一名內部人士接受新華社記者採訪時指出，暫停美國宇航員在國際空間站的存在，「必然是下下策」。

從科研角度講，國際空間站對推動航天科技發展具有重要作用，對美國未來前往火星和探索深空等項目意義重大。從經濟角度講，美國是國際空間站最大的投資方，如果不能確保宇航員不間斷地往返國際空間站，美國將無法繼續獲得其在國際空間站巨額投資的回報。

始建於１９９８年的國際空間站預計將延期工作到２０２４年。在此期間，需不斷為其提供補給和維護。有數據顯示，國際空間站維護費用總體上每年為６０億至６５億美元，其中美國負擔一半，另一半由歐盟、俄羅斯和日本分擔。

自２０００年首批宇航員進駐以來，國際空間站崗位從未出現空缺。「科學使用最大化」堪稱是美國對國際空間站項目的優先考慮。因此，不僅暫停運送宇航員不是個好主意，對美方來說，最好還要在２０２４年前提高使用效率。

「聯盟」是道梗

既然項目不能中斷，就意味著在與俄羅斯簽署的合同到期前，美國太空總署需要準備好運送宇航員往返國際空間站的可行途徑。也就是說，美國政府不得不再次考慮向俄羅斯繼續購買聯盟系列飛船船票這一方案。

美國政府問責局日前已建議航天局制定包括這一方案在內的備選計劃，以確保即使商業載人項目再度推遲，仍能在２０１８年以後擁有繼續讓美國宇航員往返國際空間站的能力。而如果需要從俄羅斯購買額外的飛船座位，合同處理過程通常需要３年左右時間，這就意味著美國政府需要儘快做出決定。

繼續向俄羅斯購買船票，這對美國政府來說無疑是個痛苦決定。除了情感上難以接受，經濟因素更讓人糾結。

俄羅斯聯盟船票一路飛漲，從２００８年到２０１８年的單人票價已增長約３７２％。２００８年，單人票價不到２２００萬美元；美國太空梭２０１１年退役時，票價已接近４０００萬美元；２０１７年，超過７０００萬美元；２０１８年，每張聯盟系列載人飛船的船票價格約為８１９０萬美元。

與經濟風險相比，繼續從俄羅斯購票面臨的政治風險更大。２０１４年４月，美俄關係因烏克蘭危機持續緊張，美國太空總署曾表示暫停與俄羅斯除國際空間站外的大部分太空合作。

私企「壓力山大」

如果不考慮從俄羅斯購買額外聯盟船票，美國商業公司研發載人航天項目將面臨更大壓力。

美國太空梭退役后，美國太空總署最初計劃於２０１５年推出商業載人航天項目。然而，美國國會當時對發展商業載人航天項目的資金支持力度並不大。

２０１４年，美國太空總署與美國波音公司和美國太空探索技術公司簽署總計６８億美元的合同，希望作為研發商業載人航天項目的雙保險。隨後，美國國會增加了經費投入，已基本可以滿足美國太空總署的需要。

依照計劃，兩家公司需在２０１７年達到美國太空總署提出的技術認證要求。但讓美國國會和航天局失望的是，兩家公司均可能無法實現２０１７年的認證計劃。美國政府問責局指出，按照這一速度，美國商業載人飛船的首飛日期可能將推遲至２０１９年。

兩家公司遲遲沒有達標，更多還是由於技術挑戰以及研發經驗不足等因素。業內人士指出，商業公司研發載人航天項目的途徑以及「可以冒一定風險」的理念與美國太空總署有所不同，商業公司載人飛行仍需達到航天局制定的多個標準。

有無其他辦法

就空間站的重要性和投資金額來講，俄方不及美國。而且空間站俄方系統也正在遭遇挑戰，存在變數。除計劃削減派駐空間站俄宇航員人數外，俄羅斯還計劃控制空間站的維護成本。

其實還有一個問題，俄羅斯聯盟系列飛船的額外船票還賣嗎？俄羅斯原先曾表示可在２０２４年前幫助美國運送宇航員到國際空間站，但由於兩國關係一度緊張，俄羅斯曾表示將這一時間提前。２０１６年５月，俄羅斯航天局曾表達了不再續約的意願。而俄是否在２０１８年後繼續售票，可能還取決於美俄兩國的微妙關係。

美國也有可能尋求其他解決途徑。比如，繼續從俄羅斯購買聯盟系列飛船船票，但不通過美國政府，而是通過波音公司等商業公司交易；或者延長宇航員在國際空間站的駐站時間等。

美國媒體分析說，美國太空總署也可能將與俄羅斯方面商談交換飛船座位的方案，即在太空探索技術公司或波音公司開始執行商業載人飛行后，攜帶俄羅斯宇航員，用以交換此前通過聯盟系列飛船往返國際空間站的座位。但這些方案美國政府均尚未確定。