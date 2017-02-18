日本國際料理大賽 萬能科大勇奪三銀



(中央社訊息服務20170218 17:47:09)萬能科技大學餐飲管理系胡秀華老師於2月9日帶著游書瑋、王又生兩位同學參加「2017日本山梨縣國際藝術大賽」，以開胃前菜及主菜榮獲三面銀牌。日本山梨縣國際料理大賽是著名的國際賽事，吸引日本、韓國、中國、台灣近百位選手同台競技，第一次參加國際賽事，許多技術困難及日本的天候問題考驗兩位同學的毅力，所幸最後克服難關，師生三人皆獲得佳績，辛苦終獲成功。 兩位同學跟著胡老師集訓兩個月，胡老師表示比賽二個月前就開始構思菜色，最後一個月的練習是密集的集訓期。兩位同學犧牲假期，利用課餘、寒假及春節提早回校練習。因為是創意展示菜，需利用日本山梨縣當地食材研發菜餚，另外還要不斷調整菜餚的擺盤角度、構想配菜的顏色搭配，每一盤菜餚的擺盤就想了六至八個版本去試。加上胡老師自己也參加主菜比賽，三個人互相打氣度過辛苦的練習期。 由於學生是第一次比展示菜，整個桌面的規劃都要考量，首先上膠技巧對於展示菜很重要，上膠需要練習好幾次才能熟練漂亮。食物除了菜餚本身食材搭配性、創意度、美感要考量外，展台布選色、裝飾物、菜卡製作等整體的美感也是重要的一環。兩位同學從這次國際比賽當中學到不少經驗，由觀摩其他選手作品中，體會到國際賽菜餚精緻度的水平，從中獲益良多，也透過競賽彼此看到更廣大的世界。 萬能科技大學廖成文主任表示，餐飲系重視學生技術的培養，透過一對一師徒教學，重視實作、鼓勵參賽，讓學生開闊視野、更具國際觀。萬能科大地處桃園航空城內，急需航空餐飲的相關人才，為求對接產業需求，餐飲系積極培植航空餐飲服務人才。透過大四實施全學年實習制度，讓學生提早體驗職場實務，畢業後無縫接軌直接就業，讓職場與學校共創雙贏。



訊息來源：萬能科技大學



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