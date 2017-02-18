元培醫事科技大學春季研修生始業式讓他們了解學校與上課



(中央社訊息服務20170218 17:46:36)為了讓大陸研修生能夠融入學校環境及上課等情形，元培醫事科技大學今（18）日特辦理始業式，校長林志城特鼓勵同學們能夠多選擇跨領域課程，同時在此半年時間研習，也能夠以微電影方式表現，作為回憶等，此次研修生中有一對雙胞胎姐妹。



林校長表示，元培的校訓「窮理研機」即是做人處事道理的學習。同學們來此學習可以跨領域學習，不一定就學習自己專業部分，可以學習不一樣的部分，對自己都是很好的。期許在學校半年間也能夠將自己所學拍成微電影，給自己留下回憶。



教務長吳文祥表示，期望同學們在此學習到不一樣的學習方式，更促使學習精進。



國際長黃曉令說，元培有好溝通的校長，有好幽默的教務長、有好運氣的主秘、有好細心的國際交流暨合作中心主任、有好親切的教官及有好健康的兩岸交流暨合作中心主任。因此同學們在學校必能學習很多。



接著由匡思聖主任解說學校的歷史與發展，同時也介紹台灣的景點等，學校在此半學期中也會有所安排至台灣景點一遊。



春季研修生中來自安徽中醫藥大學等10所學校，其中有一對雙胞胎姐妹李一明、李一玥都是食品科學系學生。他們參觀校史館與藝術中心後，接著下午將開始選課等。



訊息來源：元培醫事科技大學



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