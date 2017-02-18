鍾肇政文學生活園區開工 臺三線再添文化地標



(中央社訊息服務20170218 17:10:32)臺灣文學巨擘鍾肇政在桃園龍潭居住時創作出《魯冰花》、大河小說《濁流三部曲》等重要的文學作品，桃園市政府連結龍潭武德殿及龍潭國小日式宿舍群，規劃建置「鍾肇政文學生活園區」。客家委員會主任委員李永得今(18)日出席生活園區開工典禮時表示，期盼該園區能成為臺三線上重要的文化地標，讓民眾能透過大師的文學作品，瞭解客家。



李主委致詞時指出，鍾肇政不僅是客家之光，也是臺灣文學之寶，在國際文壇上卓有聲譽，期盼「鍾肇政文學生活園區」修復完工後，串聯周邊學校與社群、地方生活環境及歷史記憶，成為臺三線上重要的文化地標。除了「鍾肇政文學生活園區」，客委會還推動在新竹建置「吳濁流紀念館」、苗栗建置「李喬文學生活園區」，讓民眾能透過參訪臺三線上的「大師會館」，親近大師的文學作品，進一步瞭解客家。



李主委也感謝桃園市長鄭文燦對客家文化的重視。李主委說，鄭市長長期用心於文化政策，擔任市長後積極推動多項客家文化及生活環境營造計畫，爭取客委會補助，且提案皆經過文史調查研究，對硬體設施、未來展示與營運方向也有妥善規劃，對於好的提案，客委會一定全力支持，也期盼鄭市長及執行團隊能掌握進度，讓園區工程如期如質完成。



今日的開工典禮在龍潭國小學生們精湛的鼓陣表演下熱鬧開場，隨後鍾老在李主委、鄭市長、立法委員陳學聖、呂玉玲、桃園市文化局長莊秀美及客家事務局長蔣絜安等人陪同下，敲響修復與傳承的槌聲，象徵園區修復工程計畫正式開工。



「鍾肇政文學生活園區」含括歷史建築龍潭武德殿及龍潭國小日式宿舍群。桃園市政府105年度向客委會申請「鍾肇政文學生活園區整體修復工程」計畫，總經費約4,519萬3,000元，其中客委會補助款3,525萬元，桃園市配合款994萬3,000元。工程施作除了修復宿舍本身及武德殿之外，並串連龍潭國小東側側門規劃整體景觀；保存鍾肇政先生在此生活、創作的空間意象，並常態性展出鍾老作品，更結合龍潭國小教學場域，打造發揚臺灣文學與客家文化的文學生活園區。



訊息來源：客家委員會



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