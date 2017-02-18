花蓮高分檢與成功警分局 共商打擊賄選



(中央社訊息服務20170218 16:55:55)106年農漁會選舉將分別於2月19日、3月18日舉行，為防制漁會選舉賄選及暴力事件發生，臺灣高等法院花蓮分院檢察署林朝松檢察長今(18)日特別拜訪台東縣警察局成功分局，並與分局長符基強、偵查隊長鍾瑞期對查察賄選及防止暴力之因應對策交換意見，共同確保本次農、漁會選舉之公平性,並杜絕賄選及暴力介入以淨化選風。 花蓮高分院檢察署林朝松檢察長表示，各界對此次農漁會選舉非常重視，為防制金錢及暴力介入選舉，檢、警應秉持一貫嚴密查賄及防止暴力原則積極主動偵辦,對於此次漁會選舉也請該分局將加強研析、擬定查賄策略，盡速佈線、佈雷，同時加強反賄選宣導，確保能共創公平、公正及乾淨的農、漁會選舉。 成功分局分局長符基強表示,金錢及暴力介入漁會選舉將會破壞選舉的公平性,更會助長不良選風,請勇於拒絕賄選及暴力介入選舉,若有發現不法情事可撥打0800-024-099按4、(089) 361169或110報案專線檢舉。



訊息來源：台東縣政府



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