遠傳電信攜手IBM宣佈結盟計畫 打造企業智能產業雲



(中央社訊息服務20170218 16:55:32)因應全球數位轉型浪潮，整合雲端資源的新型態商業模式已成為企業獲得先機的關鍵。遠傳電信與台灣IBM今宣布擴大雲端策略結盟計畫，透過IBM的專業服務與雲端平台，遠傳將加速推動SAP HANA企業應用服務，並提供整合式企業雲端服務、智慧城市產業鏈結、跨境業務等加值服務，攜手為台灣企業打造智能的產業雲應用。



遠傳電信企業暨國際事業群執行副總李浩正表示，「多年來遠傳電信始終專注於提供多元化整合型服務，建構健全穩定的應用環境，讓企業夥伴能專注於核心競爭力。2017年遠傳電信攜手IBM佈局企業雲端服務，希望透過IBM技術與豐富的產業經驗，共同打造更全面的加值服務，像是SAP HANA雲端應用，可協助企業更快應用遠傳在地雲端資料中心 的運算彈性及專業管理強化業務競爭力。而雙方在雲端資料中心營運與產業經驗上的加乘效果，能更精準掌握各產業特性及客戶需求，進一步加速企業轉移到SAP HANA的腳步。」



台灣IBM雲端運算事業部副總經理許仲言指出，「IBM已轉型成為認知解決方案和雲端平台公司，雲端就是我們的核心業務。在台灣我們也積極串連在地企業夥伴，共同創造有利於整體產業鏈的新興價值。此次與遠傳電信攜手合作，將雙方的軟、硬體服務與雲端實力有效整合，替台灣企業建構最有力的『產業雲』服務。」



有鑑於企業資通訊整合服務的需求急增，遠傳電信積極為企業用戶提供雲端平台以及通訊基礎架構及相關加值應用；而今IBM雲端平台的創新服務也加入支援，全面整合雙方在地的雲端平台營運、專業服務能力與軟硬體優勢，強化雲端與電信的網路資源以及雲端服務的維運能力，進而提供企業用戶更優質的雲端與網路資源規劃、企業應用服務移轉與執行，以及移轉之後的雲端服務維運管理，協助企業客戶能無後顧之憂地達到成本效益與服務品質的提升，全神貫注於企業核心競爭力。IBM雲端在全球50多個資料中心的服務骨幹，結合遠傳電信本地雲端資料中心，更可以提供企業佈局海外及台灣市場的雙重助力，協助台灣企業在快速拓點與跨境備援的需求上帶來加乘性的效益，開展跨境新商機。



隨著技術與行動載具的演進發展，ICT產業已轉向以物聯網為基礎的市場佈局。一向重視物聯網創新應用的遠傳電信，近期除加強投入智慧醫療、車聯網、工業4.0等重點領域以及區塊鏈相關應用，也透過運用IBM 雲端平台上專為物聯網與區塊鏈而設計的解決方案，整合至遠傳雲端資料中心環境，打造更安全且靈活彈性的智能化雲端架構，加速實現智慧城市產業鏈結，共拓智能雲生態圈。



訊息來源：遠傳電信



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