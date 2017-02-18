臺東縣府今產業輔導聯合說明會 黃縣長期協助在地產業創商機 共創台東新未來



(中央社訊息服務20170218 16:29:26)台東縣政府於今(18) 辦理『106年臺東一站式產業輔導計畫資源說明會』計畫聯合廣宣說明會，會中除說明產業技術協助、技能培訓、產業提升、創新研發，更邀請小型企業人力提升計畫、經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR中央型)等多個創業計畫輔導團隊出席，讓業者一次完全掌握相關輔導資源，縣長黃健庭期盼透過臺東一站式產業輔導計畫等，協助在地產業製造商機及擴大行銷，共創台東新未來。 說明會於今天上午9點在縣府大禮堂舉行，由黃健庭縣長主持，他表示，台東過去由於產業不發達，且縣府內也無一個辦理經濟發展的專責單位，因此，上任後除了在縣府內成立「縣府財政及經濟發展處」，近年來積極進行招商投資、創造就業機會，吸引鄉親返鄉就業，另外，就是輔導在地產業，臺東縣一站式產業輔導辦公室為台灣六都之外唯一縣市政府設立的產業輔導單一諮詢窗口，希望擴大產品的行銷規模，讓更多的民眾知道優良的台東物品，提供在地業者完善的發展環境以提升整體競爭力，快速解決產業問題，創造就業機會，讓更多年輕人返鄉創業及工作。 自開辦以來二年內，一站式產業輔導辦公室已經累計逾1000件次、777家廠商的諮詢輔導案，並結合6個中央部會，引薦超過50個中央政府資源補助計畫至臺東為業者服務。另外，104年起台東縣首創免擔保人、擔保品、保證前三年1%最低利率的台東縣繁榮家園貸款，及地方型企業創新研發計畫解決在地業者財務及技術改善問題，提供在地業者完善的發展環境以提升整體競爭力，快速解決產業問題。 縣府財經處指出，縣府一站式產業輔導服務計畫，未來將持續主動為臺東業者結合中央與地方資源，今年度更加強調「在地化」及「整合性」，以及「包裝設計」及「食安自主」的輔導工作，成為縣內不可或缺的資源整合平台，歡迎有產業發展上需求的業者，請踴躍接洽一站式辦公室，詳情請洽一站式產業輔導網：http://210.65.89.32/index，或聯繫電話：089-340681 除了今天台東場次；第2場說明會於2月20日下午1點假大武鄉公所會議室，第3場說明會於2月21日下午1點假池上鄉公所簡報室，第4場說明會則於2月22日下午1點假成功鎮忠智里活動中心辦理，誠摯邀請臺東縣內中小企業踴躍報名參加。詳情資訊可至網站連結http://bdsone.taitung.gov.tw/index，下載相關資訊。



如有任何申請諮詢及輔導服務，歡迎電洽計畫專線0800-668-090 分機235、238。



訊息來源：台東縣政府



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