「無時無刻--田文筆創作個展」25日起在國立國父紀念館精彩展出



(中央社訊息服務20170218 15:32:32)青年藝術家田文筆的創作不止於雕塑創作，富有實驗與試探精神的他，在版畫及繪畫領域，皆能將各種媒材特性發揮的淋漓盡致，106年2月25日起至3月7日止，在文化部所屬國立國父紀念館3樓德明藝廊將展出他的最新創作「無時無刻--田文筆創作個展」。



畢業於國立臺灣藝術大學版畫藝術研究所的田文筆，創作風格以感性的想像為主，運用線條、色彩、筆觸及造形，直覺性的自由意識顯現圖像，曾獲行政院文化建設委員會主辦的版印年畫首獎，2008年中華民國國際版畫雙年展銀牌獎等殊榮。



透過藝術的創作，田文筆從中認識與面對自己，尋求一個與自己對話的無限場域，他將內在心情寫照的感受，自然的取捨精準的表像肢體，加以探索自我創作的內在狀態與女體形態彼此的關連性，不斷的透過身體行動的痕跡，如影隨形的存在、消失，意象開始從油彩的塗層中浮現，詮釋自我眼中女性身體曲線所蘊含的豐富空間。



該展以「無時無刻」為主題，藉由人體寫生行動實踐的創作，來探索時間對作品的差異，並試圖將心中的繪畫思維融入自由的精神狀態，同時透過女體創作直接大膽的描繪尋求解放，其作品簡約中帶有直探生命力量的線條，探索不同身體意象的感知，以不受限制的自由表達心中所感受的人體真實自然狀態。



「無時無刻--田文筆創作個展」訂於106年2月25日下午2時30分舉辦一場畫冊發表及現場導覽的活動，創作者田文筆將親身闡述他對人體造形所蘊含的獨特美感，並以精準的藝術語言來詮釋各種技法應用於實驗媒材的特性，期待能與現場觀眾互動分享不同感受的人體意象，該展相關資訊請逕上國立國父紀念館全球資訊網網站: www.yatsen.gov.tw查詢或電洽該館服務臺(02)27588008分機545、546。(廣告)



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208967.aspx