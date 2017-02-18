116歲山佳車站古蹟修復開幕 ck124蒸氣火車重新復駛 朱立倫和鐵道迷爭賭風采



(中央社訊息服務20170218 15:29:45)百年古蹟「山佳車站」修復完工，新北市政府文化局及交通部臺灣鐵路管理局今天上午舉辦開幕典禮，市長朱立倫與臺鐵局副局長何獻霖，特別帶著民眾從樹林站搭乘ck124蒸氣火車到山佳車站參加開幕並參觀「舊事煤好」特展，為爭睹ck124蒸氣火車風采，數百位鐵道迷一早搶進樹林車站，拍攝火車進站畫面。



市長朱立倫表示，新北市有不少百年古蹟，這些古蹟除了是在地人的記憶，也是地方發展的見證。今天搭乘超過80歲的ck124蒸汽火車，有種復古的感受，希望透過百年的山佳車站，讓大家更瞭解、珍惜臺灣的鐵道歷史與文化；未來將結合樹林文化、老街等在地特色，推動觀光與地方發展。



山佳車站過去曾是運煤車站，為了重現當年風華，臺鐵局特別斥資約2千6百萬修復車站，而文化局也復駛ck124蒸氣火車，讓運煤的火車蒸氣與汽笛聲再度在樹林鳴起，重溫盛況。由於老火車已多年不曾北上，即使是補班日，也吸引不少鐵道迷前來樹林及山佳站爭拍火車進站畫面，將樹林站和山佳站的月台擠得水洩不通，鐵道迷鄭先生說，他一早就來佔位置，為了就是「喬」角度，可以拍到ck124冒煙嗚嗚駛進車站畫面。



在山佳住了一輩子，98歲的洪陳乖阿嬤看到運煤的蒸氣火車進站特別高興，阿嬤曾在大豐煤礦做過洗炭工，「炭車來到定點就會翻車把炭倒到檯子上，煤炭順勢滾到網子後，比較大的炭撿起來，小一點的因為底部有土，所以要倒到水裡洗刷，炭洗乾淨，才會有人買」，近百歲的老人家的記憶仍很清晰說，「工資一天3角」。



住過炭寮，先生也是礦工的85歲阿嬤楊賴鳳，笑說自己是推炭車的。「一組3台車，重量大概有1噸，每天從早上9點推到晚上6、7點，工資2塊半」，楊阿嬤說一世人住在車站旁，雖然火車聲很吵，「嘸聽睏怽去！」



民國59年就嫁來山佳，曾經擔任里長的簡玉春，對於山佳車站整個發展最有感，她說過去如果火車誤點接不到人，就會在車站的黑板留下聯絡方式，客人就會按圖索驥找上門來，非常方便。看到山佳車站修復得煥然一新，她比誰都開心。



臺鐵局副局長何獻霖表示，山佳車站是島式月台，鐵路電氣化之後，為加速火車行駛速度，民國98年進行截彎取直工程，如今車站旁的鐵道地景公園，就是當年彎道的行駛路線腹地。



山佳車站是目前臺北、新竹間僅存興建於20世紀初的車站。建於日治明治年間（1901），民國91年指定為新北市市定古蹟，建築外觀仍保有當年日本與西洋複合式建物，四周為洗石子廊柱與木造屋簷，非常富有小站風情。



文化局表示，為了慶祝山佳車站古蹟修復，特別策劃「舊事煤好」特展，展出內容包括舊時旅客列車時刻表、鐵道模型、臺灣全島地圖(縱貫線含山仔腳站)及山佳車站藝術創作復刻展示等，展出時間至106年4月4日止，此外，鶯歌陶瓷博物館也有運煤常設展，2月18∼19日還舉辦3場彩繪DT650陶瓷小列車活動，歡迎民眾前往參觀體驗。



訊息來源：新北市政府文化局



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