跨世代藝術家聯展 東京台灣文化中心展出張義雄、丁昶文、陳亭君、陶韡作品中央社 (2017-02-18 15:16)
跨世代藝術家聯展 東京台灣文化中心展出張義雄、丁昶文、陳亭君、陶韡作品
(中央社訊息服務20170218 15:15:52)「台灣藝術前輩張義雄先生追悼展」、「made in Koganecho Vol.2」展覽聯合開幕茶會今(18)日下午於駐日本代表處台灣文化中心舉行。該中心為紀念去年逝世的藝術前輩張義雄先生，將於2月18日至3月13日規劃「台灣藝術前輩張義雄先生追悼展」，展出張義雄先生在台灣、日本及法國所描畫具詩情的33件油畫、12件水彩/素描，共45件作品。
「台灣藝術前輩張義雄先生追悼展」邀請台灣美術研究家森美根子女士策展，希望透過這次的展覽，讓觀眾跟沿著張義雄旅居的軌跡，感受其對繪畫的熱愛及對生命之苦與樂的深度諦觀。
此外，駐日東京臺灣文化中心同時間與日本駐村機構黃金町合作，於2月18、19日在該中心展出「made in Koganecho Vol.2」，介紹丁昶文、陳亭君、陶韡、井上絢子、山本貴美子5位台、日藝術家作品。
駐日台灣文化中心主任朱文清表示，張義雄先生是台灣美術前輩的代表，走過戰爭與政治壓迫的年代，在創作自由的年代，年輕藝術家更能將對生命的體驗從作品中表現。希望藉由同時展出張義雄與5位台灣、日本年輕藝術家作品，一方面讓背景迥異的藝術家，透過藝術深化交流、相互刺激，以創作更好的作品為目標。另一方面以藝術的觀點連結台灣藝術的過去與現在，同時促成台灣、日本藝術交流，攜手將臺日藝術文化走進世界、飛向國際。詳情請參考：http://jp.taiwan.culture.tw/。
訊息來源：文化部
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