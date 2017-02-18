樹科大與日本4公司簽實習合作中央社 (2017-02-18 14:51)
樹科大與日本4公司簽實習合作
(中央社訊息服務20170218 14:50:57)樹德科大動畫與遊戲設計系繼與日本遊戲公司HC公司實習合作備忘錄之後，已促成系上多位學生前往日本實習。本週該系陳俊瑋、陳定凱、吳焉昇、及張純雅四位老師再度前往日本東京，與四家公司簽訂國際實習合作。四家實習合作公司包括社團法人亞洲綜合研究所、LoopJapan、株式會社樂遊，以及光輝動畫株式會社。
光輝動畫株式會社並在去年與該系動畫團隊合作，開發高雄市新興區公所虛擬代言人Mia，該3D CG動畫自去年12月發表至今，點閱率已破3萬4千次，期待能夠吸引更多臺灣優秀人才前往實習。
促成本次國際實習合作機會的社團法人亞洲綜合研究所孫彥芳理事長親自代表簽約，也熱情招待前往的老師及工作人員。動遊系蘇中和主任鼓勵師生積極參與海外實習機會，不僅拓展視野，對多元文化也會有不同的認識，對學生就業及教學品質必定助益良多。
訊息來源：樹德科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208963.aspx
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