智慧聯網商區國際論壇暨計畫成果發表 停車導購、旅遊境外回購、虛擬試妝 資策會驅動智慧商務新服務



(中央社訊息服務20170218 13:46:31)科技的革新，提供企業及使用者多元的商務消費型態，例如，過去總是要臨櫃試妝，現在透過虛實整合的技術，店家便可提供虛擬試妝的服務，進而引導消費；來台觀光的自由行旅客，更能直接享受境外回購的便利服務。這些因科技帶動的新興消費型態及服務模式，聯網串起各個商區的數位匯流商機，不僅僅改變昔日商業運作模式，也帶給消費者前所未有的消費刺激。



為協助產業掌握此波智慧聯網商機，資策會創新應用服務研究所(創研所)2月13日舉辦「智慧聯網商區國際論壇暨計畫成果發表」，活動邀請前任IDC 亞太區副總裁Charles Reed Anderson、Ipay88行銷總監Calvin Yeap、東方線上執行長蔡鴻賢、南星創速器CEO朱宜振等國內外專家業者參與論壇，資策會創研所楊惠雯主任亦於會中分享臺灣地區聯網商務調查研究成果，共同探討智慧聯網商務趨勢。



主辦單位經濟部商業司副司長陳秘順在論壇開始之前，首先致詞感謝四年來參與團隊與優異的成果展現，截至105年為止，累計輔導超過16,000家以上的店家，創造商區整體產值達6億元以上，為我國商業趨動做了最佳示範。當然，這只是第一步，未來，這些解決方案與經驗，將成為下一階段的基石，讓計畫的豐碩成果在國內外觸動新機。



2月13日活動現場規劃展示由資策會創研所結合各企業開發的應用服務，包含：易飛網「樂遊聯網跨境購」、壹傳科技「智慧聯網停車共享新商務」、磐雲智能及台灣國際開發「生活資訊聯動開放服務」、前線媒體「廣告通路商圈適地行銷服務」，同時也邀請6家新創團隊分享聯網科技相關解決方案，資策會企盼能夠藉此共同打造聯網商區多元發嶄新風貌。



他山之石，專業分享論壇首先由Charles Reed Anderson以「東南亞聯網商務未來發展趨勢」發表專題演說。接下來由Ipay88行銷總監Calvin Yeap以「Is Malaysia ready for IOT boom?」為題，分享馬來西亞聯網商務服務趨勢暨案例，最後由遠見雜誌社長楊瑪利主持論壇，透過問答方式，解析亞洲地區聯網商務服務趨勢與未來。



Charles Reed Anderson闡述了物聯網生態系統中的關鍵助力和阻力，列舉企業與政府透過物聯網創造價值的實例， IoT讓消費模式超越了移動可以觸摸的範圍，改變世界；Calvin Yeap描述IoT好像把所有的東西放在一起，這讓IoT商務應用在馬來西亞發展出相當突出。



此次論壇中，Charles Reed Anderson點出傳統商區使用太多時間和資源，效果也是緩慢的，利用IoT，可以更加快速而有效達成商業目標；Calvin Yeap以現金支付為例，顯示民眾現今已經非常熟悉使用這些應用軟體，創造了活潑而多元的消費。



至於如何實踐IoT，Calvin Yeap認為最好是視覺性的，一看就可以明瞭，並做好安全機制，讓消費者安心。未來IoT消費商業模式？可以加入AUTO、VR、AR，讓消費者超越傳統的消費行為，以更方便、即時的模式消費。



迎接新型態的零售時代！出門不用帶錢、停車位不再難找 攜手店家共創商區新服務



資策會創研所樂以媛副所長指出，隨著物聯網科技應用的發展，帶來了新型態的零售時代，資策會創研所自2012年從商區需求為出發，進行商區聯網商務服務設計，4年來陸續與16,000家店家（包含購物中心、連鎖超商、餐飲零售業者等）合作，將各類的創新服務情境，實現至你我的生活中。



目前到全臺各大商圈，許多店家已經接受行動支付，直接掃描QR Code完成付費，還可享有門市優惠；開車到商區，也不用再擔心找不到車位，因為你的手機可以引導你到最近且有車位的停車場；到超商買東西，店員直接推薦你可能有興趣的商品，旁邊的電子看板還會推薦你到附近的合作店家消費，甚至商區裡的紅利點數可以跨店累積與兌換。有外國友人來臺時，透過全方位旅遊導覽服務，體驗特色景點不漏接，友人返國後，還可以跨境回購臺灣好物，並迅速收到商品，讓生活周圍的旅遊、購物、停車、娛樂都可在聯網服務的加值下，變得更加便利。



事實上，面對消費型態的轉變，服務管道變得更多元，提供相關服務的業者必須更貼近消費者需求，利用聯網服務作為行銷媒介，整合線上到線下的資源，從採購、行銷、銷售、服務的消費旅程中，掌握消費行為與特性，再適性提供精準行銷與推薦服務，才能吸引民眾消費，增加來客數及營業額。資策會期望藉由本次國際論壇暨成果發表活動，讓各界業者能有嶄新的視野與思維，在商區的智慧聯網的創新應用上，能夠有全新的想像與詮釋，讓臺灣智慧商區能夠成為亞洲新標竿，未來也透過「智慧商區樣貌觀測服務平台」持續提供全台各地重點商區之地理經濟分布、消費者行為及聯網科技認知相關趨勢及新知，企盼成為國內首要的智慧聯網商區知識顧問入口！



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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