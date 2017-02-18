中華大學新任校長劉維琪很潮 搭全球風潮培養跨領域Coding人才



(中央社訊息服務20170218 13:45:31)數位新時代的來臨，台灣軟體工程類人才缺口達2.7萬人，跨領域資訊人才需求也較兩年前增加49%，平均每位工程師有3個工作機會以上。「全民寫程式」為現下最流行的口號，程式設計與應用成為全球發燒議題。



擁有豐富產官學歷練之中華大學新任校長劉維琪率先宣布，將跟上全球程式教育風潮，培養學生具備運用科技解決問題及數據思維，讓程式成為中華大學生必備的讀寫能力。並結合「陽光青年全人教育」、「三創普及教育」及「跨領域學習」之辦學特色與優勢，將中華大學打造成一所就業為導向、培育跨領域專業人才之大學。



中華大學搭上這股全球Coding風潮，從2月新學期開始，特聘業界技術主管、CTO或資深工程師授課之「Build School軟體實作菁英培訓班」，學生不限科系皆可免費參加培訓，今年開辦第一屆培訓課程，便吸引全校近150名學生報名。



劉維琪校長指出，長達600小時的實作導向學習，以類似Facebook、Uber等熱門應用作為實作專案，培養軟體設計人才，讓學生不僅具備主修專業，還會寫程式，踏入職場便可使出拿手活。



數位科技正顛覆產業生態，只要將原有的工作專業加上程式設計，就可搖身一變成為職場最夯的跨領域人才，如同兼具商管與資訊軟體兩樣專長的FinTech人才炙手可熱。



「台灣需要跨領域的資訊軟體人才」中華大學校長劉維琪說，日前教育部、1111人力銀行及104人力銀行所公布之調查結果，中華大學為一所畢業生就業率高、雇主滿意度高及薪資高的「三高學府」。透過軟體實作培訓課程，讓位於新竹科學園區旁的中華大學學生，在軟體人才短缺的數位狂潮中，站穩腳步，贏在就業起跑點。



訊息來源：中華大學



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