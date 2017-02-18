南華大學獲頒「OHSAS 18001職業安全衛生管理系統」國際認



(中央社訊息服務20170218 13:44:45)南華大學為響應政府推動「零災害」的職業安全衛生政策，自去(105)年8月份起便將安全衛生自主管理導入OHSAS 18001：2007職業安全衛生管理系統，以確保作業場所安全無虞，並由林聰明校長簽署「職業安全政策」，致力於提昇全校教職員工及學生安全衛生教育訓練、增進安全衛生方面的知識與認知，保障安全與健康，提供明朗、舒適、安全之工作環境。該校亦積極參與多場職業安全衛生種子人員教育訓練，並配合完成內部稽核與風險評估改善後，於同(105)年12月26日通過驗證，並於日前2月8日獲頒「OHSAS 18001：2007職業安全衛生管理系統」證書。 職業安全衛生管理系統(OHSAS 18001：2007)，為國際公認之「職業健康安全管理體系」的評估標準，係要求組織建立一個健康和安全的工作環境。為因應國內職安法及相關法規之增修訂，以及保障學校教職員工生之作業安全，南華大學亦建立作業場所之安全規範、品質，以提升職業安全衛生管理水準。同時，也藉由職業安全衛生管理系統導入過程，鑑別學校相關法規符合程度、作業場所危害鑑別及風險評估，並依據職業安全衛生政策、法規鑑別結果、環境安全衛生風險及利害相關者的期望，制定職業安全衛生目標、標的及管理方案持續改善，以達成校園永續發展的目標。 南華大學行政副校長林辰璋表示，該校職業安全衛生管理系統包括政策、組織設計、規劃與實施、評估和改善措施五個主要要素，並依「規劃、實施、檢查及審查」Plan-Do-Check-Action的動態循環過程管理相關活動，以達成安全衛生政策、目標及執行績效。驗證範圍包括校區維修工程、校舍用電設備、實驗室及實習工坊等作業場所，期望建立標竿模組後，再逐年推展至其他各作業場所。 自去(105)年8月起，學校驗證範圍之相關單位即積極參與多場職業安全衛生種子人員教育訓練，並配合完成內部稽核與風險評估改善，最後經過實地訪視稽核，順利通過驗證，並於2月8日由行政副校長林辰璋副代表學校接受嘉特國際驗證股份有限公司吳琮岳總經理頒發證書。未來也將持續強化教職員工對職業安全衛生管理的認知，提高工作效率並降低職業意外發生，達到校園環境安全零災害之目標。



訊息來源：南華大學



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