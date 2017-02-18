挑戰自己的N種方式 義大學子公部門見習



(中央社訊息服務20170218 13:38:52)「我想給自己一個機會去挑戰自己！」就讀義守大學職能治療學系三年級的簡君儒參加教育部青年發展署辦理「大專生公部門見習計畫」，前往國立科學工藝博物館見習，不僅接觸不同領域的工作環境，也累積職場經驗。



就讀義大職治系的簡君儒參加教育部青年發展署「大專生公部門見習計畫」，利用課餘時間前往科工館參加見習，她跳脫自己熟悉的領域，選擇站在最前線的導覽見習，期望藉此機會改進自己的不足，且能拋下膽怯，在人前大方表現。



申請見習計畫前，她重新檢視自己，期許自己在見習過程中，能夠訓練自己的臨場反應、口語表達更清晰，且能妥善規畫與運用時間。「我擔心自己無法給予他人收穫，或是自己得不到台下的回饋。」她表示，面對人群時會格外的緊張、沒自信，也會不斷地反問自己，是否準備好要表現自己了。



簡君儒在科工館選擇「秦•俑」特展的導覽工作，一是因為她喜歡歷史，對古代的事物有著好奇心，藉此機會深入了解千年前的大秦文化；二則是需要熟記特展中各式文物的由來及歷史，挑戰性十足；她表示雖會緊張，仍想自我突破。



導覽前都須經過見習督導考核，簡君儒經歷3次考核，最後一次，她將前2次被指正的問題融合後加以修改，才得到正式上場的機會；但挑戰是永無止盡的，真正的難關往往在實際上場後才會顯現。



初次導覽時的惶恐，簡君儒還記憶猶新，「面對想汲取知識的觀眾，我感到緊張無措，但人生就是這樣，總是要去挑戰未知，才知道自己的極限在哪。」害怕被問倒的她，不斷自我修改、精進導覽技巧，她希望觀眾能從她的角度去了解大秦文化背後的故事，且在她的導覽解說下有所收穫。



訊息來源：義守大學



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