國際金融研習營 給你滿滿專業金融知識大平台



(中央社訊息服務20170218 13:37:50)大學準新鮮人填志願前先看過來，中信金融管理學院尋找國際金融新星，將於106年3月4日至5日舉辦第二屆國際金融研習營，透過活潑的營隊活動帶領學員學習金融知識、面試技巧，以及體驗金融家必備體育休閒活動，保證給學員一個滿滿專業金融知識大平台！



中信金融管理學院以培育國際金融家為教育志業，為讓高中生有機會認識學校，了解金融產業，以預作職涯規劃，自105年起舉辦首屆國際金融研習營，吸引超過300名高中生報名，廣受參與的學生及家長好評。今年再接再厲，將於106年3月4日至5日舉辦第二屆國際金融研習營，活動內容除帶領學員探討金融知識、分析產業現況、傳授面試技巧，更安排透過時下最夯的桌遊，學習投資理財的觀念。此外，學員還可搶先體驗今年學校剛完工的的獨木舟練習場，以及金融家必學的高爾夫球課程。兩天一夜豐富的營隊活動，絕對精彩可期，詳情快上中信金融管理學院報名，或電洽（06）287-0223，預約未來國際金融家席次。



訊息來源：中信金融管理學院



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