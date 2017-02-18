南大師培中心資源整合 為教檢考生最後衝刺



(中央社訊息服務20170218 13:37:05)國立臺南大學師資培育中心為提升師培生教師資格檢定通過率，特於今天為百多位師培生進行考前15天重點科目加強與教育趨勢剖析，對師培生未來參加教師資格檢定考試有極大助益。



南大師資培育中心整合校內外資源安排系列輔導課程，包含教檢與教甄經驗分享講座、校內師培系所彙整各類考科重點整理、觀課模擬教甄試教與口試、模擬教師資格檢定考試測驗與分析，並利用寒假期間辦理5天的教檢衝刺班，以及考前15天進行重點彙整、剖析教育趨勢與筆試技巧等。



本次的考前15天重點科目加強與教育趨勢剖析，特邀76級系友南大教育學系陳惠萍教授兼教務長進行教育心理學與教育部重大政策之分析，96級系友教育學系課程與教學博士生康智凱為考生加強教育原理與制度、國小課程與教學之教育法規、比較教育、課程與教學之理論與實務的破題策略與實作回饋。考生認真聆聽並踴躍提問，也詳讀重要經典的補充資料，以拓展宏觀的視野與微觀的教育實務，希望藉由學校之力讓這群優質的師培生，能於今年度考取教師證，順利邁向下一階段充滿挑戰的教甄之路。



南大黃宗顯校長表示，樂見師培歷程結合大小學與校友資源，充分展現跨界整合與薪火相傳之精神，協助師培生一圓教師之夢。師培中心徐綺穗主任表示，除整合校內相關資源及教育部精進、精緻計畫外，並妥善運用系友、校友資源，相信扎實且專業的教檢輔導系列課程與今年首創的教檢考生服務隊，必能提升南大師培生的競爭力，拿下更多通往教甄的入場券。



訊息來源：國立台南大學



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