中金院辦理學習營 青年學子搶先體驗國際金融家生活



(中央社訊息服務20170218 13:35:19)連兩年獲績優辦學殊榮的中信金融管理學院，2017年再度於150多所大學脫穎而出，贏得大學校長互評美譽，並登上Cheers辦學績效最佳大學TOP20名單。中信金融管理學院施光訓校長：「這是對『公益為先，助弱扶優』辦學理念最好的肯定。」以培養專業、績優生保障就業、重視產業需求的人才培育原則，期盼成功地將每一位學生推向國際金融之路，故強化學生外語溝通能力是中金院的重點發展之一。



為落實培育國際金融家的理念，中金院打造國際化外語學習環境，特斥資超過600萬元打造與ICRT同等級專業設備的廣播電台，設有專業攝影棚及錄音室，是全國唯一以ICRT名義在校園打造專業英文電台的學校，讓學生不用到電視公司，在校園裡就可進入專業攝影棚，體驗當主播的魅力。課程亦結合ICRT外師推動創新的「營隊式英文」與「英文寫作輔導」方案，每位學生畢業前都有機會ICRT節目，接受DJ的訪問或擔任校園DJ；此外學校要求第二外國語的學習，並協助安排美、日海外學習計劃，讓學生四年大學生涯中有機會出國學習，體驗各國大學校園生活。



為讓更多優秀高中生認識學校並體驗國際金融家生活，中信金融管理學院連續二年辦理金融國際學習營，也開放學生家長共同參與講座課程，去年的研習營，吸引300多位學生報名，參加者包括北一女、建中、南一中等各大名校的學生，廣受各界好評。2017年再次推出，將於3月4至5日舉行兩天一夜的國際金融家學習營，讓想認識金融世界的學子提前了解金融業運作，以為升學就業做準備，活動內容包含金融遊戲、金融業職場分析以及金融人必備運動技能─高爾夫球教學，還能搶先體驗剛設置完成的獨木舟。活動內容精采可期，名額僅限30人，預約未來國際金融家席次的學子們，欲知詳情請上http://recruit.ctbc.edu.tw/files/14-1014-12687,r16-1.php網頁查詢，或洽報名專線（06）287-0223。



訊息來源：中信金融管理學院



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