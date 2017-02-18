給下一代最好的科學教育養分 ! 台達與科博館帶學子走進「物理世界」



(中央社訊息服務20170218 13:33:00)為提供下一代最好的科學教育養分，台達電子文教基金會與國立自然科學博物館攜手打造「物理世界」展區！全新開幕的「物理世界」推出許多別出心裁的展品，如難得一見的垂直蛇擺創造波動幻象、運用先進科技的台達機械手臂撥動28個音樂節拍器以展示同步共振現象，更有台達工程師創意發想設計的「電力小英雄」，讓觀眾從互動的闖關遊戲中，學習日常生活中經常發生的交直流電轉換知識。即日起至106年12月31日(日)，科博館科學中心免費開放，物理世界展區採預約制，歡迎民眾踴躍體驗。



「物理世界」展區今(18)日正式開幕，台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華、台達電子董事長海英俊，教育部司長黃月麗、臺中市政府教育局督學朱國隆，與國立自然科學博物館館長孫維新共同出席主持開幕典禮，透過通電將物理世界展區名稱的牌子升起，象徵正式開幕。科博館館長孫維新更在開幕式上以紅酒與酒杯現場演示，讓現場貴賓透過聆聽杯口磨擦的聲音，隨著酒杯中紅酒位置的高低改變音調高低，直接親身體驗科普教育。



台達集團創辦人鄭崇華談到：「台達電子文教基金會除長期關注氣候變遷與能源議題外，也積極投入教育推廣。物理的基本知識是科學各領域創新發展的重要基礎，很高興這個展區能以遊戲及互動的方式，與台達熟悉的電力電子及自動化領域能力相結合，推出十分精緻有趣的各項物理展演。我們除了持續贊助科博館常設展館，啟發學童科學興趣外，台達基金會也從2015年起推出DeltaMOOCx線上學習平台，提供免費的網路科學教育資源，期望透過多元方式培養產業專業人才，進而提升台灣的競爭力！」



教育部司長黃月麗表示：「去年底公布2015年國際學生能力評量計畫ＰＩＳＡ評量結果，有項令人振奮的訊息，就是臺灣「科學素養」項目中，從原本的第13名大幅提升至第4名，可見臺灣的科學教育近幾年來在各界努力下漸有佳績，一直致力於自然科學教育推廣的科博館想必也啟發了眾多學子，讓科學教育發光發熱。」



國立自然科學博物館館長孫維新表示：「科博館要對台達基金會表示由衷感謝！因為從2000年開始，台達就贊助科博館成立『物質世界』展館，十餘年間吸引近千萬訪客！本次全面更新，用全新的展品及手法打造新穎的『物理世界』，內容包含電磁學、運動學、力學、流體力學、波動、近代物理、光學等豐富內容，無論大人小孩都可以從多種觀察體驗中，啟發對基礎物理的好奇和對自然科學的瞭解，並增加自己對科學認知的成就感，希望能在踏出展場後，對生活中隨處可見的科學奧妙產生更多探索的興趣！」



「物理世界」是由科博館館長孫維新親自規劃，台達與科博館同仁全力支援，除了具備富有巧思設計的硬體設施外，還培訓了一批專業的導覽志工。因為對展示內容有著高度的認同感與參與感，相關單位紛紛加入志工的行列，其中包括台達員工以及來自台達創辦人鄭崇華先生母校台中一中的上百名學子等。志工們除了參與科博館實地教育訓練外，也透過DeltaMOOCx線上學習平台觀看導覽課程，在瞭解了各項展品的物理原理後，帶領觀眾探索這個有豐富趣味的物理世界，充分達到教學相長的理想！



國立自然科學博物館「物理世界」小檔案



1.展覽地點：台中市北區館前路一號 科學中心4樓



2.開放時間：週二至週日9:00-17:00（每週一休館，寒暑假週一不休館）



3.門票訊息：即日起至106年12月31日免費(科學中心)。



4.「物理世界」展區因考量參觀品質和體驗機會，採人數控管，請上科博館官網，瞭解預約參觀方式。



5.網址:http://cal.nmns.edu.tw/NMNS_Cal/Detail_Ann.aspx?ANID=12103



訊息來源：國立自然科學博物館



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