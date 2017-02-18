財團法人農業科技研究院董事長吳明敏與大葉大學學生分享新南向政策



(中央社訊息服務20170218 10:34:36)106學年度大學指考16日寄發成績單，大葉大學〈Da-Yeh University〉即日起免費提供線上落點分析，協助考生輕鬆選填志願。大葉大學同時祭出高額第一志願獎學金，包含海外進修碩博士的留學獎金，最高可獲新台幣458萬元。



大葉大學校長歐嘉瑞表示，「106學年度大學甄選入學個人申請落點分析系統」（網址dyu.edu.tw/pa）17日上午9點開放服務，考生只要在網頁輸入學測考試各科目成績，勾選目標大學所在地（北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏區、花東離島），系統就會自動回傳落點分析結果到考生指定的電子信箱，幫助考生掌握個人成績落點，不用為選填志願苦惱。



歐嘉瑞校長指出，只要是學測選填大葉大學為第一志願並錄取的學生，都可以依考試分數，獲頒8萬元到458萬元不等的新生入學獎助學金，分八學期發放，並可優先申請在學期間赴姐妹校機票補助。



歐校長進一步說，學測成績52至75級分者，除了第一志願8萬元獎勵，還會依級等加發新台幣10萬元到450萬元不等的獎助學金。學測成績74級分以上，大學四年分八學期發放150萬元獎助學金，畢業後到姐妹校攻讀雙聯碩士學位，可再獲頒150萬元獎助學金，如繼續海外進修雙聯博士學位，同樣給予150萬元獎助學金，加上第一志願8萬元獎勵，合計458萬元。72至73級分的學生，分八學期發放獎助學金80萬，赴國外進修雙聯碩、博士，同樣各頒發150萬元獎助學金，加上第一志願8萬元獎勵，合計388萬元。



歐校長強調，獎學金是勵學的正向循環，鼓勵學生認真讀書，同時減輕他們的經濟壓力。大葉大學秉持「學用合一、產學合作、在地紮根、國際接軌」四大治學方向，不只是一所教學卓越的大學，更是擁有全球視野的學校。為培養青年學子全球競爭力，大葉大學與美、歐、日等105所國際知名學府結盟，讓學生同時享有國內、外學習資源。學校也與國外大學推動雙聯學制，讓有志深造的學生赴海外交流，畢業可取得兩校學位證書。



目前正在日本長崎外國語大學攻讀雙聯學位的大葉大學應用日語學系大四生方彥F說，應日系學生只要在大葉就讀兩年、到日本研修兩年，完成規定學分數，就能同時取得兩校大學文憑。他一直嚮往未來可以到日本讀研究所，沒想到大學就能實現留學日本的夢想，為期兩年的留學生活，不只是精進語言能力、學習日本文化，還能拓展海外人脈。



訊息來源：大葉大學



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