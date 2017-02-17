紅網冷水灘區分站2月17日訊（通訊員 成丹丹）近日，湖南省永州市中心城區35條道路提質改造工程開工。此次開工的35條道路包括河東片區9條道路和河西片區26條道路。河東片區綠化提質改造工程包括中興路、湘永路、翠竹路、進賢路、梅灣路、桐木井路、逸雲路、湘江東路、清橋路9條道路的園林綠化提質改造、景觀、文化雕塑等施工。

工程將在3月底完成所有路段大型喬木、灌木、花卉種植及地下管網施工，6月底完成所有路段市政工程及配套設施和景觀施工。河西片區綠化提質改造包括湖塘路、紫金路、銀象路、月岩路、欣欣路、春月路、合歡路、長豐大道、獵豹路、興園路、建業路、瀟湘大道、傳芳路、金竹路、零陵路、紫霞路、舜皇大道、珍珠路、春江路26條道路，工程總投資約1.8億元，預計5月份將完成綠化提質改造施工，年底完成地下管網改造工程。