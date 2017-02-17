搶修現場

對於大多數人來說，春節，是最盼望的長假，是闔家團圓，共享天倫之路的美好日子，不過對於湖南移動眾多的節假日值班員工而言，春節，只不過又是一個普通的工作日，他們或在營業一線服務客戶，或在網路機房緊盯系統，或在搶修的風雪路上。即日起，湖南移動與紅網等媒體將聯合推出「通信人」系列報導，今天推出第一篇《除夕夜搶修 湖南移動人這樣過春節》。

時刻新聞記者 楊淑華 通訊員 徐淑蓉 鍾麗華 圖/文

一個電話 晚上八點還吃不上除夕團圓飯

「寬頻連不上網了，你們快過來看看。」1月27日下午17點46分，農曆除夕夜，湖南移動新寧分公司唐金龍終於完成了年前最後一筆寬頻安裝，他滿意地舒了一口氣，整理好工具準備回家，一個電話「工作」又來了。雖然他妻子已打了多個電話來催說全家人等他回家吃團圓飯，但唐金龍依然不得不再次延遲了回家的時間。

唐金龍是湖南移動新寧分公司負責寬頻網路的工作人員。寬頻安裝以及寬頻網路的維修便是他的日常工作，這次需要維修的便是新寧現場的一個老街坊-北門街。掛了電話，唐金龍帶上搶修工具驅車前往。因各種原因，北門街街道一直未曾改造，房屋風格各異，布局凌亂，小巷子里搶修車根本進不去。唐金龍遠遠的就停下車，背上搶修工具和材料，徒步前行。

經過在現場一檢查，唐金龍發現可能是小孩子放花炮，導致了光纜網線燒斷，造成幾戶居民寬頻、電視都用不了。而維修需要爬到10米高的線桿上，在圍觀群眾的幫助下，唐金龍熟練地架好樓梯，經過大半個小時的搶修，截至晚上20點03分，搶修終於完成，還未來得及回家吃團圓飯的唐金龍終於可以踏上歸途。

忙碌到凌晨3點 除夕前夕搶修忙

「喂，過年好！」大年三十，湖南省零陵珠山鎮的丁紅正拿起手機同好友拜年，而她的女兒則在旁邊通過微信向好友們發送拜年信息，正在看春節晚會的父母手機也在響個不停，他們收到了太多親朋好友的微信、簡訊拜年信息。如今的春節，已然是通信支撐的春節。而丁紅一家子能夠如此便捷的發送拜年簡訊，打拜年電話離不開一群放棄與家人的團聚，放棄豐盛的年夜飯，春節依然堅守在工作崗位的通信人。

湖南移動零陵維護站陳小軍便是其中的一員。他說，臨近大年三十的這兩天有時候忙得甚至連喝一口水的時間都沒有，一個維修剛完成，另一個報修電話就接進來了。1月26日，大年二十九上午11點左右，湖南省零陵珠山鎮附近發生了山火，因天氣乾燥火勢迅速蔓延，燒山面積較廣，多處通信光纜被燒斷。收到消息后，湖南移動零陵分公司迅速反應，組織車輛和人員奔赴山火現場組織搶修工作。

陳小軍參與了此次搶修工作。陳小軍說，到了現場他和他的同事就開始拉線、換線、熔接，中午吃了簡單的盒飯充饑后又繼續搶修工作，終於在下午15點左右成功處理故障，中斷用戶網路現場恢復。而在珠山火燒光纜故障處理結束僅僅才三個小時，傍晚19點左右又接到零陵黃田鋪-火湘橋光纜中斷報告。陳小軍和他的同事們再次奔赴「一線」，來不及回家即刻轉頭驅車再次前往珠山一帶處理。「當時一直忙碌到於大年三十凌時晨3點左右，在修復所有障礙后，我們才拖著疲憊的身軀撤離現場。」陳小軍說。

採訪手記：市場競爭，適者生存，誰贏得了客戶，誰就贏得了市場。要想贏得客戶和市場，除了不斷夯實基礎、苦練內功外，不斷提升服務水平，滿足客戶需求，才是企業在群雄逐鹿的市場浪潮中，實現領先的核心所在。湖南移動的服務質量一直比較領先，不管是業務受理還是安裝維護，完全秉承了「讓用戶滿意是我們不懈追求」的服務理念和服務傳統。