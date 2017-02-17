為預防禽流感疫情擴大，政府已發布禁運禁宰令，花蓮縣政府教育處表示，學校營養午餐所使用的禽肉以進口冷凍為主，本來就不受影響，不過，因應禽流感疫情，營養師還是重新調整了菜單，儘量以其他肉類代替，並要求廠商，蛋類務必要煮熟供應。



花蓮縣政府教育處劉美珍處長說明，現宰溫體禽肉的價格較高，基於成本考量，縣內營養午餐的禽肉來源，向來就是以進口的冷凍肉為主，所以，並不會受到影響。



不過，在國內禽流感疫情爆發之初，教育處就已經做出因應措施，營養師重新調整了學校菜單，減少禽類使用，改以其他豬、牛等肉類，並且要求午餐承作廠商，禽肉與蛋品都要熟食，料理生鮮禽畜肉品及蛋類後，刀具、砧板也要澈底清洗後，才能再度使用。



此外，花蓮縣政府教育處設有「校園食材登錄平臺」（網址為https://fatraceschool.moe.gov.tw），廠商皆確實登錄食材供應商及產品資訊，以供查驗，家長也可至網站瞭解各校每日營養午餐菜色。