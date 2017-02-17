臺北市有房屋買賣需求的民眾，未來查詢將更方便了！臺北市地政局推出的「服務聯網地政雲」及全臺率先試辦的「地政印鑑比對系統」，希望讓民眾未來處理相關業務、查詢資訊更方便！



臺北市地政局資訊室主任蔣門鑑表示，臺北市推土地登記、地價、開發、地籍圖等資料一次看到的「服務聯網地政雲」，整合了96項地政屬性資料，及22項空間資料，並藉由系統整併，達到資訊公開目標。讓民眾在進行不動產交易，查詢地價或實價登錄資訊時，因為有地籍圖、地形圖等相關空間資訊套疊，可以同步看到不動產標的(家)附近的土地使用，是否有重劃、區段徵收，或是否有嫌惡設施…..等資訊。過去這些資訊都分散，民眾及業者要去不同網站尋找，有了地政雲後，大部分想要的地政資料一次就可以查到。<p>另外，臺北市率先全臺，首先試辦「地政印鑑比對」，地政事務所可用這套系統，透過臺北市民政局，連上戶政資料庫。這套系統若經過試辦階段評估許可，以後民眾不用先去戶政事務所申辦印鑑證明，就能直接到地政事務所辦理地政業務，將大量節省民眾的時間、交通、金錢等。<p>