教育部今天(17日)公布去年(民國105年)全台民眾閱讀習慣調查結果，民眾走入各地公共圖書館人次與借閱冊數都突破7千萬，比前年成長3%左右；另外，電子書借閱人次成長更超過5成，成長幅度驚人。

教育部17日召開記者會，發布(民國)105年國人閱讀習慣調查結果，並表揚全國公共圖書館借書楷模。

根據調查，全台民眾去年走入各地公共圖書館的人次約7,630萬，借閱人次是2,001萬，共有7,168萬冊圖書被借閱，都比去前一年增加，顯示教育部及公共圖書館在推動閱讀的工作上確有成效。

進一步分析國人閱讀喜好，武俠奇幻類小說仍是許多人的最愛，黃易的武俠小說「日月當空」，借閱次數多達5千次，穩坐榜首；各縣市民眾借閱力部分，仍是台北市居首，其次是台南與高雄。值得注意的是，電子書借閱次數也大幅成長，達128萬人次。國家圖書館館長曾淑賢說：『(原音)電子書的借閱可以說是大幅的成長，借閱人次超過128 萬，比104年增加44萬，成長率是52.38% ，所以在數位時代，大家數位閱讀行為慢慢有在增加。』

今年獲選表揚的借書楷模中，全國借閱冠軍仍由林佳穎蟬聯，一年借閱冊數高達7,294本，相當於一天借閱20本；林佳穎認為，閱讀應該像飲食一樣，什麼類型的書都看，才不會營養不良。林佳穎說：『(原音)我的興趣很廣泛，我從文學類、健康醫療、宗教信仰、語言學習、兒童書，還有金庸武俠小說我都有涉略，我也認為人們看書不應該只侷限自己有興趣的範圍，營養會不均衡。』

邱郁晴、邱泓翔則是年紀最小兄妹檔楷模，借閱冊數都超過1千本，分別是2歲和9歲，媽媽李妤庭說，她希望從小就培養孩子的閱讀力，長大後對文字書寫才會有幫助。