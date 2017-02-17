邵陽市大祥區：新城大道跑出項目建設加速度北京新浪網 (2017-02-17 15:41)
紅網大祥區分站2月17日訊（分站記者 胡曉建 楊偉強）2月16日上午，戶外晴空萬里，在湖南省邵陽市大祥區新城大道施工現場，22台挖掘機和50台渣土運輸車分別在桃花社區、湖口井社區、紫霞社區3個路段進行路基填築作業，整個工地現場一片熱火朝天的景象。
新城大道是進出邵陽市體育中心的重要通道，是邵陽市城市三環線的重要組成部分，也是省市重點工程建設項目，該道路全長3.8公里，路幅寬80米，雙向八車道。其中體育中心段全長2.94公里，總投資3.6億元。該項目共需徵地694畝，目前已全部完成；需遷墳722棺，現已完成720棺；需拆遷房屋89戶119棟共3.9萬平方米，目前已完成協議徵收88戶117棟，且已全部倒房；對項目涉及城南街道的桃花、湖口、紫霞3個社區的公益設施、地面附屬物已基本到位。
該項目自2016年6月28日動工以來，只用了半年多時間完成95%的土石方工程量，拉通95%的道路路基，超出2016年全年目標任務。據新城大道項目經理劉貴華介紹，為加快工程建設進度，工地從正月初六開始就恢復正常施工。按照目前的進度，今年3月底前完成最後1戶拆遷房的倒房騰地工作；5月底前實現道路路基全線貫通，10月底前開始鋪設瀝青路面，2017年底前實現新城大道體育中心段通車，為省運會的成功召開奠定基礎。
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