農委會宣佈，今（17）日起，全國家禽禁宰、禁運7天，以預防疫情擴大，最早傳出疫情的花蓮也宣佈，21日前，禁止輸出，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛表示，雖然民眾會些許不便，但為了有效控制疫情，還請大家共體時艱。



東辦執行長許傳盛表示，禽流感（H5N6）的病毒潛伏期是7天，做出禁宰、禁運7天的決定，主要是為了提升防疫效果，藉此阻止病毒擴散。而目前花東的禽類存量還有2至3天，雖然會造成民眾些許不便，但從防疫角度來看，還請大家共體時艱。



另外，許傳盛也強調，雖然在國外有禽傳人的案例，但目前國內並沒有發生，請民眾不要恐慌！只要做到「要熟食、遠禽鳥、重衛生」，禽肉與蛋務必確實煮熟再吃，就可以有效預防。



至於對於禁宰、禁運期間，政府也提供相關補償配套措施，如養禽農民飼料成本、屠宰廠與運輸業者的實質損失、以及相關業者低利貸款救助等。



關於禁宰、禁運令，許傳盛進一步指出，室內飼養且直接送到屠宰場屠宰的白肉雞，以及1日齡的雛禽不在此限，而禽類蛋品如果有經過洗選或燻蒸消毒，並附上特約獸醫師開立證明書者，也可以輸運販售。