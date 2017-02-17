宜蘭國際低音提琴夏令營舉辦兩屆一來，因為學費便宜，且邀請的名師各個國際赫赫有名，迅速在國際樂壇打響名號，今年也將持續舉辦。宜蘭縣文化局長李志勇表示，希望藉由這樣的平台，為台灣年輕音樂學子打開世界一扇窗，同時讓宜蘭能與國際有更多交流。

宜蘭國際低音提琴夏令營的構想，來自於國家交響樂團低音提琴首席傅永和的構思，希望能夠為家鄉宜蘭做一些事情。

在他的策劃下，過去兩屆夏令營師資陣容相當華麗，包括「大師們的老師」、世界著名低音提琴家湯瑪士・馬汀(Thomas Martin)，他去年曾因為驚訝一名台灣原住民孩子的音樂天份，主動表示願意提供這名孩子學音樂上的資助，今年更主動要求一定要再來參加夏令營，表達支持。

另外還有法國國立巴黎歌劇院低音提琴首席提維西・巴赫貝(Thierry Barbé)和以炫技聞名的卡達林・羅塔魯(Catalin Rotaru)，今年更多了目前國際樂壇最炙手可熱的朱塞佩・艾托雷(Giuseppe Ettorre)，且名師增加，學費並沒增加，依舊是新台幣27,500，由於如此的師資的夏令營全世界僅有，也因此連續兩年獲得國際權威古典雜誌「The Strad」免費報導活動訊息，迅速在國際低音提琴界打響名號。

宜蘭國際低音提琴夏令營由宜蘭縣文化局所屬的蘭陽文教基金會主辦，文化局長李志勇表示，該活動具有多方意義，有音樂家對家鄉的支持與愛心，提供學音樂的孩子們有機會和大師接觸，進而拓展新視野，同時也藉由這樣的平台讓宜蘭與國際有所交流。李志勇說： 『(原音)我們很多年輕的音樂學子，他接觸我們這個…跟大師級的接觸之後，他發現世界其實不是離我們這麼遠，他是有機會可去接觸到。這個活動雖然是8天、9一個夏令營，可是它是有一個醞釀期，我們是幫他把這個窗打開，剛有提到很多就開始報考很多國外音樂學院什麼的，他們就走出去了，所以我們樂觀其成，就邀請進來，我們走出去，把這個橋就搭建起來。』

過去兩屆報名的夏令營學生來自歐美、日本、香港、澳門和中國大陸，但多數仍是台灣人，今年夏令營預計7月13 日至21日舉行，即日起開放報名。