原標題：寧吉喆回應遼寧經濟數據造假：全國統計數據真實可靠

在國務院新聞辦公室今日舉行的發佈會上，國家發展和改革委員會副主任兼國家統計局局長寧吉喆表示，儘管遼寧的部分統計數據不實，但全國的統計數據是真實可靠的。

「早在幾個月之前，有關方面已經發現了遼寧省的統計數據存在造假問題。」寧吉喆說，過去幾年的經濟數據如何，遼寧省統計局已經做出了解答。

寧吉喆表示，黨中央、國務院一貫要求，要確保統計數據真實、準確、全面、及時，這也是統計工作者的天職。總的來看，國家採取了一系列措施保證統計局數據真實可靠，從工作層面上把統計數據的質量作為全過程、全員、各方面的中心任務，全國的統計數據是真實可靠的。

「個別地方的數據造假問題，一經發現，就會堅決制止，還要根據法律法規加以處理，毫不手軟。」寧吉喆說，國家統計局有專門的《統計法》的執法職能，要用法律制止和防範統計數據造假現象，各級統計局部門要加強統計執法、監督、檢查，堅決防範制止統計造假，弄虛作假。