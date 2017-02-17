為了養成學生自律的好習慣，花蓮一家補習班自訂生活公約，自習時間遲到一分鐘罰十元，一年下來共累積了3,835元，經師生們討論，決定將這筆罰金捐贈給門諾醫院，為東部護理人員培育盡一份心。



補習班老師說，因為讀書室的使用是免費的，為了養成學生自律的好習慣，同時懂得珍惜及善用『k書室』，自91年起便制定了生活公約，自習時間遲到一分鐘罰十元，最高紀錄中，有人累積被罰了六百多元。



老師說，這項生活公約獲得家長的支持，實施至今未接獲家長替孩子說情，反而都是鼓勵孩子要勇於承擔，把自己的紅包錢或是零用錢拿出來抵繳，若遲到太久，罰款金額多，讀書室也接受學生以分期付款的方式繳納，目的就是希望孩子們能夠珍惜這個空間，並從中記取教訓，學習成長。



就讀七年級的余同學說，有一次因為沒聽到鬧鐘響，媽媽也沒有叫他起床，驚醒的那一刻仍記憶猶新；從此在晚上睡覺前，一定再三的檢查鬧鐘，確保電池有電才敢放心睡覺。



學生家長張先生說，透過罰款機制讓孩子有學習承擔的機會，如今再將這些罰金捐助公益，對孩子來說，能夠將負能量轉為正能量，深具意義。門諾醫院公共事務總監周恬弘則表示，感謝補習班師生們的用心，除了肯定同學們勇於負責的態度外，也呼籲各界重視東部護理人員的需求，以行動支持培育計畫，鼓勵孩子返鄉就業，提升東部的整體醫療服務品質。