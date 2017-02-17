(健康醫療網╱記者蘇湘雲、黃軍瑋報導)

不少女性認為自己很Man，外表很陽剛，想透過微整形改善外觀，期待擁有像新婚韓星金泰希般的細緻五官，皮膚科醫師鄭嘉琪指出，女性想改善很Man的外表，額頭飽滿、有型，才是重要關鍵。

在醫美界，豐額療程以注射玻尿酸、肉毒桿菌素為主流，像凝膠式玻尿酸，由於較容易推勻、保水度充足等因素，而深獲醫師、消費者的青睞。

鄭嘉琪醫師也提醒，注射玻尿酸後，盡量不要去三溫暖、烤箱等高溫場所，民眾也要慎選醫師、醫療院所，以減少治療風險。

資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=31439喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊