針對日前外電報導義大利貿易商於台灣海域海拋20萬桶核廢料，行政院原子能委員會今天(17日)公布初步調查報告，原能會透過義大利文的語意及過去台灣媒體的報導分析，認為此報導是未經證實的消息，不過原能會也強調，依目前掌握的訊息，仍無法完全排除可能性。

媒體引述義大利媒體報導，該國國會於2月8日解密義大利軍情局資料中，疑似有義大利貿易商以2.27億美元的代價，非法協助北韓政府處理20萬桶放射性核廢料，傾倒於台灣海域。

原能會在經過一週的調查後，17日召開初步查證記者會，原能會分析，若從義大利文的語意來觀察，這篇報導所使用的語態不是「直述語態」，而是「條件式」語態；也就是說，是用於陳述未被證實的謠傳。

再者，從媒體曾披露過的新聞來看，台電曾計畫將核廢料運往北韓，合計會支付2.27億美元運送20萬桶核廢料，這些數字與義大利媒體報導相同。透過我國駐外人員調查回報的訊息，原能會推測，義大利軍情局極有可能是搜集多方資料綜合整理而成。

原能會副主委邱賜聰指出，他們認為此報導是未經證實的消息，不過依目前掌握的訊息，仍無法完全排除可能性。他說：『(原音)那份解密文件我們也還沒實際親眼看到，所以有一些資訊我們還在陸陸續續搜集當中，以現在這個判斷來看，這個消息是未經確認的消息，也就是值得存疑，但以目前掌握的資訊來看，也沒有辦法百分之百完全排除可能性。』

邱賜聰也強調，目前台灣所有的核廢料都未執行過海拋作業。至於國外的核廢料是否曾非法傾倒在台灣海域，在真實性尚無定論之前，原能會將與各部會合作，執行為期2年的「台灣海域環境輻射監測調查計畫」，以領海12海浬為優先監測範圍。